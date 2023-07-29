'Просто в момент взрыв – и через пять секунд следующий': очевидцы рассказали о ракетном ударе РФ по дому в Днепре

Вечером 28 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по жилому дому в Днепре. Также пострадало административное здание СБУ.

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Жители города рассказали, что не слышали звука ракет – было лишь два мощных взрывы. Об этом сообщает издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты нанесли два удара по Днепру ракетами "Искандер". В результате попадания по жилому комплексу пострадали по меньшей мере девять человек, среди которых двое подростков – 14 и 17 лет.

Один из очевидцев военного преступления России рассказал, что снимает квартиру в пострадавшем жилом доме, однако в момент прилета дома его не было. Мужчина отметил, что никакого звука до взрыва не было – все произошло в мгновение. При этом второй взрыв прогремел всего спустя 5 секунд после первого.

"Во-первых, испытали шок. Потому что это было слишком громко и таких прилетов я еще никогда в жизни не слышал. Плюс, не было никакого звука полета ракеты, ничего. Просто в моменте взрыв и через пять секунд – следующий. Потом, когда мы вышли, у нас мелькнула мысль, хоть бы не наш жилой комплекс. Но не очень мы фартовые", – рассказал местный житель Владислав.

Мужчина подчеркнул, что его вместе с подругой спасло то, что они решили ненадолго задержаться в кафе. Другой очевидец военного преступления рассказал, что спустился в укрытие уже после того, как прогремело два взрывы.

После обстрела люди пытались вернуться домой, однако правоохранители не пускали людей близко к местам попадания.

Местные житель Артем в комментарии "Суспільне Новини" рассказал, что в момент ракетного удара по многоэтажке в Днепре находился дома. Он понял, что попало в его дом, только когда вышел на улицу. По его словам, задело последние три этажа дома в дальнем крыле, но его квартира не пострадала.

Напомним,вечером 28 июля в Днепре прогремело несколько громких взрывов, после которых была объявлена воздушная тревога. В городе российские ракеты попали в многоэтажку и административное здание.

Ранее сообщалось, что в Днепре обошлось без жертв, поскольку верхние этажи новостройки не были заселены.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Днепру. Он пообещал сделать все, чтобы привлечь Россию к наказанию.

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