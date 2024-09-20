Какие документы нужны для прохождения ВВК и как все происходит: разъяснение

Военно-врачебная комиссия отвечает за оценку годности лиц к службе в армии. Пройти ее по собственному желанию нельзя – только после получения направления от Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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ВВК можно проводить в специально выделенных для этого медицинских центрах или больницах. Список документов, которые нужны для этой процедуры, обнародовал Military Media Center.

Документы, необходимые для прохождения ВВК:

– направление на медицинское освидетельствование ВВК;

– медицинская книга, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;

– удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

– медицинская и служебная характеристики (необязательные документы в военное время);

– при наличии, оригинал справки об обстоятельствах травмы от воинской части либо заверенная копия акта о несчастном случае;

– при наличии, удостоверение УБД;

– выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих-участников боевых действий.

Что проверяют на ВВК

Военнообязанные должны сдать анализы на ВИЧ, гепатиты и сифилис; сделать кардиограмму и флюорографию.

Основа ВВК – это осмотр у шести врачей:

– офтальмолога;

– отоларинголога;

– невропатолога;

– хирурга;

– терапевта;

– психиатра.

Если у человека есть проблемы со здоровьем, его могут направить и на дополнительные обследования.

По результатам прохождения ВВК пригодных разделят на четыре категории в зависимости от степени функциональности:

– пригодны (полностью);

– пригодны к службе в высшем военном учебном заведении, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, Силах специальных операций, подразделениях специального назначения;

– пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

– пригодны для выполнения специфических задач.

Обжалование результатов ВВК в случае несогласия

Портал МО Украины "Турбота про військовослужбовця" передает, что существует два способа обжаловать решение ВВК: в досудебном порядке и через суд. Лучше начинать с первого варианта, а если положительного результата не будет, уже тогда обратиться в суд.

Действия для обжалования решения военно-врачебной комиссии в досудебном порядке:

– написать жалобу (приложение 26) о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть их высшей ВВК по подчиненности (согласно административно-территориальным зонам ответственности)

– добавить к заявлению все соответствующие медицинские документы и копию предварительного решения ВВК.

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК нужно или самостоятельно принести в высшую (региональную) военно-врачебную комиссию, или отправить "Укрпочтой" ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения на адрес соответствующей ВВК.

По результату рассмотрения жалобы человека могут направить на повторное или контрольное медицинское освидетельствование. После этой ВВК составят новый вывод (постановление) о состоянии здоровья, который и будет приниматься во внимание.

Если к решению ВВК региона также есть претензии, можно обжаловать его в Центральной военно-врачебной комиссии. Вывод ЦВВК обжаловать можно только в суде.

Соответствующий процесс в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса админсудопроизводства Украины.

"Обжаловать решение ВВК исключительно по медицинским показаниям невозможно, ведь это не входит в компетенцию суда. Со своей стороны суд вправе проверять законность постановления ВВК только в пределах соблюдения процедуры его принятия", – обратила внимание пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Постановление Кабмина №675 от 7 июня предусматривает, что в отдельных случаях гражданам теперь не придется проходить военно-врачебную комиссию.

– Более детальное объяснение от Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека касательно обжалования решений ВВК можно найти по ссылке.

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