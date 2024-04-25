Какие документы следует взять с собой при визите в ТЦК: полный список и объяснение

Военнообязанных граждан Украины обязали явиться в Территориальные центры комплектования и обновить учетные данные. Это касается мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет.

Для этого им дается 60 суток с момента вступления закона в силу об усилении мобилизации, то есть с 18 мая. OBOZ.UA рассказывает, какие документы нужно взять с собой для визита в ТЦК и СП.

Согласно законодательству, граждане, намеренные посетить Терцентр комплектования, должны принести с собой оригиналы и копии следующих документов:

– паспорт гражданина Украины;

– идентификационный код;

– военно-учетный документ;

– медицинские документы;

– удостоверение водителя (при наличии);

– информация об образовании;

– документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью (если есть);

– документы, подтверждающие право на отсрочку (если есть).

Также известно, что в случае отказа военнообязанного в течение десятидневного срока явиться в ТЦК и СП, сначала его будет искать полиция, а впоследствии он предстанет перед судом. В то же время гражданин должен состоять на военном учете, из которого исключают только тех, кто не пригоден к военной службе, умер или по другим причинам.

Отметим, что военнообязанные могут обновить свои данные как в ТЦК лично, так и через электронный кабинет призывника, регистрация в котором добровольна. Те, кто проигнорирует эти требования, будут автоматически считаться уклонистами, за что грозит наказание

Ранее в Минобороны объяснили, каким образом будут ограничивать право на управление транспортным средством для уклонистов. Речь идет об алгоритме из шести шагов. Согласно ему, если военнообязанный игнорирует заказное письмо с документом, которое называется "требование об исполнении обязанностей", ТЦК обращается в суд, который может принять в отношении гражданина решение об ограничении права управлять автомобилем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существует четыре вида повесток, один из которых не выдается во время общей мобилизации. Повестка должна вручаться лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении; если же он отказывается от нее, то составляется соответствующий акт.

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