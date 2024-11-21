Какие инфекционные заболевания освобождают от мобилизации: полный список

Во время военного положения и общей мобилизации отдельные категории граждан Украины не подлежат призыву из -за наличия определенных заболеваний.

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В частности, в армию не мобилизуют мужчин с определенными инфекционными заболеваниями, если эти болезни или их последствия трудно поддаются лечению или совсем не лечатся.

Так, полностью непригодными к военной службе признаются лица со следующими диагнозами:

Инфекционные и вирусные заболевания и их последствия, трудно поддающиеся или совсем не поддающиеся лечению.

Активный туберкулез легких с выделением микобактерий или при распаде легочной ткани.

Активный и прогрессирующий туберкулез внелегочной локализации.

Хронические вирусные гепатиты в тяжелых формах, которые тяжело лечатся и существенно нарушают функции органов и систем.

Болезнь, обусловленная ВИЧ (прогрессирующая), на стадии иммунной декомпенсации.

Также непригодными к службе считаются лица с хроническими формами вирусных гепатитов В, С, Д (ВГВ, ВГС, ВГД) и других типов, если заболевание сопровождается стойкой цитолитической активностью, значительным фиброзом печени и существенными нарушениями функций организма.

Основанием для предоставления статуса "непригодного" также есть прогрессирующая ВИЧ-инфекция в клинической стадии IV с проявлениями иммунной декомпенсации.

Ранее сообщалось, что в администрации американского президента Джо Байдена считают, что сложная ситуация на поле боя в Украине для ВСУ связана с низкими темпами мобилизации. В Вашингтоне уверены, что в этой войне ни одна система вооружений не будет иметь решающего значения.

Напомним, что во время презентации в Верховной Раде Плана устойчивости Украины президент Владимир Зеленский уделил особое внимание мобилизации, в частности, глава государства заявил, что снижать мобилизационный возраст в Украине не планируют. В то же время, запланированы другие предложения для тех, кто не достиг мобилизационного возраста.

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