Какие изменения ждут украинцев после вступления в силу нового закона о мобилизации: разъяснение от Минобороны

В Украине 18 мая вступает в силу закон о мобилизации с новыми правками, подписанный президентом Владимиром Зеленским. Изменения, которые он предусматривает, касаются как военнослужащих, так и гражданских украинцев.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины. В инфографике сначала разъяснили основные термины: мобилизация, демобилизация, оповещение и другие. Также украинцам четко объяснили, какие обязанности и полномочия есть у органов местного самоуправления в процессе мобилизации.

Были очерчены и обязанности граждан по мобилизационной подготовке. Среди них для мужчин призывного возраста обязательно ношение военно-учетного документа, обновление учетных данных и явка по вызову в ТЦК. В случае невыполнения этих обязанностей могут быть применены меры воздействия – в МО разъяснили, как это будет происходить.

В ведомстве изложили список лиц, которые могут получить отсрочку от призыва во время мобилизации. Также описан порядок бронирования военнообязанных граждан.

Взятие призывников на воинский учет производится в январе-марте для граждан 17 лет. Также на военном учете в Украине состоят военнообязанные и резервисты.

Базовая общевойсковая подготовка является обязательной подготовкой для лиц, не проходивших военную службу (для женщин – добровольно).

Базовую военную службу должны пройти все пригодные граждане мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, а женщины этого возраста – по желанию. От нее можно получить отсрочку или быть освобожденным по ряду причин.

Сроки военной службы разнятся, в случае с военным положением она продлится до завершения особого периода.

Уволиться с базовой службы и службы по мобилизации можно по ряду причин. В МО рассказали, что будет происходить с военными после увольнения.

В Минобороны подробно рассказали о социальной и правовой защите военнослужащих, льготах, вознаграждениях и отпусках для наших защитников, а также о лечении раненых воинов.

Что еще предусматривает новый закон:

Как сообщал OBOZ.UA, после принятия нового законопроекта о мобилизации №10449 военнообязанным гражданам следует готовиться к ряду изменений. В документе прописаны, в частности, новые правила вручения повесток представителями территориальных центров комплектования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!