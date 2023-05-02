Какие новообразования и глазные болезни являются основанием для признания непригодным во время мобилизации в Украине: разъяснение
Пригодность к военной службе имеет право определять только военно-врачебная комиссия (ВЛК) во время медосмотра военнообязанного. Так, законодательством предусмотрен ряд болезней, при наличии которых военнообязанных мужчин могут временно не взять на службу или вообще признать непригодным.
В Украине болезни, противопоказанные для мобилизации на военную службу, определены в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". Согласно этому документу, к таким болезням относятся:
Заболевание системы кровообращения:
- артериальная гипертензия III степени;
- стенокардия III–IV функционального класса;
- острый инфаркт миокарда.
Заболевание системы дыхания:
- хронический бронхит с бронхообструктивным синдромом в фазе обострения;
- бронхиальная астма с функциональными нарушениями средней степени и выше;
- пневмония в остром периоде
Заболевание нервной системы:
- эпилепсия в любой форме и уровне сложности;
- психозы, нуждающиеся в систематическом лечении.
Другие заболевания:
Наличие злокачественных новообразований:
- с удаленными метастазами или невозможностью радикального хирургического лечения,
- быстро или медленно прогрессирующих злокачественных опухолей лимфоидной, кроветворной и родственных тканей со значительными изменениями,
- наличие доброкачественных новообразований со значительными нарушениями функций любой локализации.
Болезни глаза и придаточного аппарата, характеризующиеся:
- видимыми изменениями в анатомии век, орбит, конъюнктивы, приводящие к значительным нарушениям зрительных и двигательных функций на обоих глазах;
- значительным снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах вследствие болезней склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (включая все типы катаракты) и сосудистой оболочки;
- болезнями стекловидного тела и глазного яблока;
- невритом зрительного нерва, болезнями и поражениями зрительного нерва и зрительных путей;
- отслоением и разрывом сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- всеми формами глаукомы в развитом и последующих стадиях на обоих глазах;
- стойким параличом двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукостью или дальнозоркостью любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизмом любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;
- остротой зрения одного глаза менее 0,1 или его слепотой;
- отсутствием глазного яблока при остроте зрения второго глаза менее 0,3 или остротой зрения обоих глаз менее 0,2.
Болезни органов пищеварения:
- челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), вызывающие дыхательные, обонятельные, жевательные, глотательные и речевые нарушения;
- заболевания пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины, приводящие к значительным функциональным нарушениям;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с выраженными функциональными нарушениями;
- заболевание печени с выраженными функциональными нарушениями;
- разные виды грыж, сопровождающиеся значительными функциональными нарушениями.
Важно отметить, что это не полный перечень заболеваний, которые могут быть противопоказаны для мобилизации на военную службу в Украине, и решение о пригодности к службе принимается военным врачом на основе комплексной медицинской экспертизы.
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