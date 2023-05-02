Какие новообразования и глазные болезни являются основанием для признания непригодным во время мобилизации в Украине: разъяснение

Пригодность к военной службе имеет право определять только военно-врачебная комиссия (ВЛК) во время медосмотра военнообязанного. Так, законодательством предусмотрен ряд болезней, при наличии которых военнообязанных мужчин могут временно не взять на службу или вообще признать непригодным.

Видео дня

В Украине болезни, противопоказанные для мобилизации на военную службу, определены в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". Согласно этому документу, к таким болезням относятся:

Заболевание системы кровообращения:

артериальная гипертензия III степени;

стенокардия III–IV функционального класса;

острый инфаркт миокарда.

Заболевание системы дыхания:

хронический бронхит с бронхообструктивным синдромом в фазе обострения;

бронхиальная астма с функциональными нарушениями средней степени и выше;

пневмония в остром периоде

Заболевание нервной системы:

эпилепсия в любой форме и уровне сложности;

психозы, нуждающиеся в систематическом лечении.

Другие заболевания:

Наличие злокачественных новообразований:

с удаленными метастазами или невозможностью радикального хирургического лечения,

быстро или медленно прогрессирующих злокачественных опухолей лимфоидной, кроветворной и родственных тканей со значительными изменениями,

наличие доброкачественных новообразований со значительными нарушениями функций любой локализации.

Болезни глаза и придаточного аппарата, характеризующиеся:

видимыми изменениями в анатомии век, орбит, конъюнктивы, приводящие к значительным нарушениям зрительных и двигательных функций на обоих глазах;

значительным снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах вследствие болезней склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (включая все типы катаракты) и сосудистой оболочки;

болезнями стекловидного тела и глазного яблока;

невритом зрительного нерва, болезнями и поражениями зрительного нерва и зрительных путей;

отслоением и разрывом сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

всеми формами глаукомы в развитом и последующих стадиях на обоих глазах;

стойким параличом двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукостью или дальнозоркостью любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизмом любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

остротой зрения одного глаза менее 0,1 или его слепотой;

отсутствием глазного яблока при остроте зрения второго глаза менее 0,3 или остротой зрения обоих глаз менее 0,2.

Болезни органов пищеварения:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), вызывающие дыхательные, обонятельные, жевательные, глотательные и речевые нарушения;

заболевания пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины, приводящие к значительным функциональным нарушениям;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с выраженными функциональными нарушениями;

заболевание печени с выраженными функциональными нарушениями;

разные виды грыж, сопровождающиеся значительными функциональными нарушениями.

Важно отметить, что это не полный перечень заболеваний, которые могут быть противопоказаны для мобилизации на военную службу в Украине, и решение о пригодности к службе принимается военным врачом на основе комплексной медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, какие категории граждан не подлежат призыву при мобилизации в Украине. Да, многое зависит от состояния здоровья человека, его семейного положения, места работы и т.д.

OBOZREVATEL писал, какие изменения будут в мае и возможно ли усиление призыва из-за контрнаступления Украины. Так, в мае 2023 года в ряды ВСУ могут мобилизовать определенные категории лиц мужского пола.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!