Какие виды повесток вручают в Украине, как реформируют работу ВВК и что грозит уклонистам: разъяснение

В Украине до 15 ноября продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу. Сотрудники ТЦК и СП вручают повестки в общественных местах в первую очередь для уточнения персональных данных.

Также человек может получить повестку для прохождения медицинской комиссии или мобилизационное распоряжение. OBOZREVATEL выяснял, как проходит процесс мобилизации и что грозит уклонистам.

С начала полномасштабного вторжения России военнообязанные украинцы получают повестки. Осенью 2023 года никаких изменений в вопросе оповещения граждан не предусмотрено.

Какие виды повесток вручают украинцам

Украинцы получают несколько типов повесток. В первую очередь вручаются повестки для уточнения персональных данных в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Также военнообязанные получают повестки для прохождения военно-врачебной комиссии. На основании получения этого документа человек проходит полное медицинское обследование, которое определяет степень пригодности к военной службе.

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Если же человека признали годным к службе и не определили никаких оснований для отсрочки, в таком случае могут вручить мобилизационное предписание. Его выдают военнообязанному только после прохождения военно-врачебной комиссии и при подтверждении пригодности к службе.

Стоит отметить, что повестки имеют право вручать не только сотрудники Территориальных центров комплектования. Это также могут делать представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений.

Что грозит уклонистам от мобилизации

В Украине за уклонение от мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Однако последняя наступает на этапе, когда военнообязанному уже вручили повестку о необходимости явиться непосредственно для прохождения службы – мобилизационное распоряжение. Следовательно, до этого такой человек должен был уточнить свои учетные данные в ТЦК и СП, пройти медицинскую комиссию и быть признан годным к службе.

Согласно статье 335 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава", человек может быть привлечен к уголовной ответственности и понести наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.

Однако статья 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" предусматривает более суровое наказание – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Реформирование военно-врачебных комиссий

В Украине всерьез взялись на реформирование работы военно-врачебных комиссий. Это процесс был запущен с целью минимизировать коррупционные риски и не позволить уклонистам избегать мобилизации путем получения липовых справок о якобы не пригодности к военной службе.

Реформа ВВК предусматривает в первую очередь ускорение внедрения в военных заведениях электронной медицинской информационной системы. Также речь идет о введении электронных очередей и использования электронного документооборота в процессах военно-врачебных комиссий.

Кроме того, в ходе реформы ВВК планируется изменить количество комиссий и внедрить сервисное обслуживание в военных заведениях ВВК. В частности, новый министр обороны Рустем Умеров заявил, что диджитализация станет одной из главных задач работы оборонного ведомства и обязался осуществить реформу.

Напомним, в рядах ВСУ сейчас достаточно много людей с группами инвалидности, которые не пригодны к службе. Правозащитники называют таких граждан ошибочно мобилизованными и говорят, что в Украине нет механизма их увольнения из войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине определены 13 категорий граждан, которых могут мобилизовать только добровольно. Накануне президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации, этой осенью вручать повестки об уточнении данных будут двум категориям военнообязанных мужчин.

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