Какие заболевания спины являются основанием для признания непригодным во время мобилизации: полный список

В Украине идет общая мобилизация, под которую подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для признания военнообязанного гражданина ограниченно пригодным или полностью непригодным к военной службе в военное время.

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К этим основаниям относятся, в частности, некоторые болезни позвоночника. Какие именно, пишет OBOZ.UA.

В действующем Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах указан перечень болезней, которые служат основанием для освобождения гражданина от мобилизации и прохождения военной службы. Он приведен в приложении 1 к настоящему положению.

Среди таких заболеваний указаны, в частности, некоторые болезни позвоночника.

Так, основанием для освобождения от мобилизации по заключению военно-врачебной комиссии должны стать:

Болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;

кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;

спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;

травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

переломы позвоночника на любом уровне;

перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска;

разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, выраженным болевым синдромом и статокоординаторными нарушениями после длительного (не менее трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;

фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный горб и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Не будут призывать в Украине даже во время действия правового режима военного положения граждан, страдающих тяжелыми формами артритов – если они влияют на опорно-двигательную систему человека.

В частности, речь идет о:

тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии;

ювенильный артрит, подагра, подагра Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, вызывающие значительные нарушения функций поврежденных органов.

Не подлежат мобилизации граждане с тяжелой формой приобретенных деформаций и дефектов пальцев, стопы, конечностей, тяжелым плоскостопием, фибробластическими нарушениями, вызывающими тяжелые нарушения двигательных функций. Также не будут призывать граждан с ампутированными конечностями до определенного уровня.

Действующее законодательство предусматривает определенную градацию по этому вопросу.

Если гражданин страдает значительными нарушениями позвоночника и тяжелыми формами указанных в приложении болезней спины, его признают полностью непригодным для прохождения военной службы со снятием с военного учета.

Если же проявления этих болезней ВВК оценит как умеренные – человек может признаться непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным во время войны.

В любом случае в каждом случае решение будет приниматься индивидуально.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, какие болезни больше не являются основанием для отсрочки от мобилизации.

Также юристы разъяснили, могут ли мобилизовать нескольких мужчин из семьи во время войны.

Тем временем в Верховной Раде Украины анонсировали существенные изменения в законопроекте о мобилизации. Утвердить их могут уже 9 января.

В то же время после значительного общественного резонанса в парламенте предположили, что законопроект о мобилизации будет изменен.