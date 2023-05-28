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Каким был Северодонецк до вторжения армии РФ: архивное видео

Алексей Лютиков
War
2 минуты
2,7 т.
Каким был Северодонецк до вторжения армии РФ: архивное видео

Российская террористическая армия уничтожает захваченные ею украинские населенные пункты. В руины после прихода россиян превратился, в том числе, город Северодонецк.

Видео дня

До полномасштабного вторжения в Северодонецке проживало более 100 тыс. человек. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Северодонецк был одним из самых крупных городов на востоке Украины до полномасштабного вторжения россиян. В 2022 году во время боев за город российские террористы практически полностью уничтожили инфраструктуру Северодонецка.

За последний год российская армия, которая цинично называет захватническую войну против Украины "освобождением" ничего не сделала в Северодонецке, лишь продолжила разрушать город.

В городе не осталось практически ни одной уцелевшей многоэтажки, а на улицах очень редко можно встретить мирных жителей.

Издание "Трибун" также опубликовало ужасающие кадры из захваченного россиянами Северодонецка. Фотографии красноречиво демонстрируют, что из себя представляет "русский мир".

Каким был Северодонецк до вторжения армии РФ: архивное видео
Каким был Северодонецк до вторжения армии РФ: архивное видео
Каким был Северодонецк до вторжения армии РФ: архивное видео
Каким был Северодонецк до вторжения армии РФ: архивное видео
Каким был Северодонецк до вторжения армии РФ: архивное видео

Напомним, в Северодонецке Луганской области российские оккупанты продолжают совершать зверства против украинцев. Наемники ЧВК "Вагнер" похищают мирных людей.

Ранее сообщалось, что во временно захваченном Россией Северодонецке в Луганской области местные коллаборанты начинают искать способы бежать из города. Некоторые уже вывезли свои семьи в оккупированный Луганск.

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