Каким был Северодонецк до вторжения армии РФ: архивное видео

Российская террористическая армия уничтожает захваченные ею украинские населенные пункты. В руины после прихода россиян превратился, в том числе, город Северодонецк.

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До полномасштабного вторжения в Северодонецке проживало более 100 тыс. человек. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Северодонецк был одним из самых крупных городов на востоке Украины до полномасштабного вторжения россиян. В 2022 году во время боев за город российские террористы практически полностью уничтожили инфраструктуру Северодонецка.

За последний год российская армия, которая цинично называет захватническую войну против Украины "освобождением" ничего не сделала в Северодонецке, лишь продолжила разрушать город.

В городе не осталось практически ни одной уцелевшей многоэтажки, а на улицах очень редко можно встретить мирных жителей.

Издание "Трибун" также опубликовало ужасающие кадры из захваченного россиянами Северодонецка. Фотографии красноречиво демонстрируют, что из себя представляет "русский мир".

Напомним, в Северодонецке Луганской области российские оккупанты продолжают совершать зверства против украинцев. Наемники ЧВК "Вагнер" похищают мирных людей.

Ранее сообщалось, что во временно захваченном Россией Северодонецке в Луганской области местные коллаборанты начинают искать способы бежать из города. Некоторые уже вывезли свои семьи в оккупированный Луганск.

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