Какими дронами бьют ВСУ по аэродромам россиян: эксперт рассказал об отечественных БПЛА

Аэродром в Курске (РФ) атаковал украинский дрон "картонного" типа. Новые украинские БПЛА разрабатываются уже около года и удар по Курску — далеко не первое их применение.

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Об этом рассказал эксперт по БПЛА Павел Кащук в интервью Radio NV. Данный тип беспилотников обладает всеми свойствами, чтобы оставаться "незамеченным".

"Можно уже признать фактом, причем опять же, из открытых источников, и из сообщений самих же россиян, что им таки "похлопали по губам картоном"… Действительно, скулят россияне даже в профильных пабликах. То есть это не просто, скажем так, дивные эксперты. Это уже люди причастны к теме. И они действительно не отрицают, что что-то картонное в них прилетело", — сказал Кащук.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент многие украинские специалисты вспомнили о появлении информации о поставках в Украину беспилотников PPDS, которые оказались неэффективными искусственными системами.

"И россияне тоже начали это поддерживать, потому что им эти нарративы очень нравятся. Ведь они не хотят признавать какое-то преимущество украинской техники, а обычно все это прикрывают помощью НАТО. … Австралия немного другая, однако все равно что-то западное. И уже пишут и о Starlink, которыми руководствовались самолеты, потому что нельзя же признать, что что-то такое долетело, обошло РЕБ. И что австралийские самолеты, и так далее", — рассказал Кащук.

В то же время эксперт по БПЛА отметил, что имел опыт работы с PPDS.

"И я могу уверенно сказать, что это очень-очень вряд ли был этот австралийский самолет. Потому что такие задачи, по крайней мере, если мы видим то, что пишут россияне, то, что они выкладывают на видео, они были не под силу, как на меня, поэтому БПЛА, если он не был, скажем, или коренным образом переработанным, или это было что-то похожее… Поэтому всем тем украинцам, которые кричат слава Австралии, я бы предложил все же больше, пожалуй, здесь гордиться украинскими разработками. идет к тому, что это похоже на что-то такое наше частное", — заявил он.

Кащук также указал, что картонные беспилотники имеют радиопрозрачные свойства, что позволяет им проникнуть сквозь систему с радарами дальнего обнаружения, работающую в эшелонированном режиме.

"Или, как опять же пишут россияне, их могли действительно запускать с территории России. И опять же наша контрразведка не впервые заявляет о подобных успешных операциях с привлечением людей на той стороне", — добавил эксперт из БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские дроны 27 августа атаковали военный аэродром в Курске. Они отработали по пяти российским самолетам, радару С-300 и двум "Панцирям". Запускали дроны контрразведчики Службы безопасности Украины.

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