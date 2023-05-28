Какими маршрутами летят БПЛА по Украине: Игнат назвал самые распространенные

Ночью 28 мая войска России запустили по территории Украины наибольшее количество дронов-камикадзе типа Shahed иранского производства. Они летели из Брянской области и Краснодарского края страны-агрессора.

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Именно оттуда обычно враг и запускает "Шахеды" по украинским городам. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, российский аэродром "Сеща" в Брянской области – это первое вероятное направление. От этой точки исходила одна из ударных групп БПЛА для атаки.

"Другое направление южное – Краснодарский край и восточное побережье Азовского моря. С юга дроны-камикадзе залетают через Запорожскую область, возможно, через другие", – объяснил Грат.

Он подчеркнул, что таким образом ударные дроны разделяются, рассредоточиваются и пытаются атаковать по разным маршрутам.

"Так враг хочет запутать нашу противовоздушную оборону, наши дежурные силы для того, чтобы как можно больше БПЛА добрались до своих целей, а к ним, как видите, добираются не все", – отметил представитель Воздушных сил.

Он добавил, что над обезвреживанием в небе "Шахедов" работают все составляющие Сил обороны. Защитники отслеживают вражеские объекты по маршруту и уничтожают их на подлете. Сегодня эпицентром таких воздушных атак со стороны РФ остается столица Украины.

Отметим, что во время воскресной ночной атаки, которая стала 14-й массированной с начала мая, оккупанты запустили по Украине 54 "Шахеда", 52 из которых были сбиты. Около 40 этих дронов обезвредили именно на подлете к Киеву, где из-за падения обломков возникли разрушения и есть жертва.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что на этот раз Россия использовала для ударов нетрадиционные маршруты. По ее словам, дроны летели преимущественно временно оккупированными территориями, а дальше рассредоточивались, пытаясь обойти южную ПВО.

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