Какой "бонус" получают военнообязанные, которые сами приходят в ТЦК: юрист дал объяснение

Новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая 2024 года, имеет не только карательную, но и поощрительную составляющую. "Бонусы" предусмотрены для мобилизованных, которые самостоятельно пришли в территориальный центр комплектования и социальной поддержки; лицам, которые впервые заключают контракт; действующим военным с инвалидностью.

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Об этом рассказал юрист Ярослав Жукровский. Нюансы законодательства он прокомментировал в эфире "Украинского радио. Львов" от 11 июня.

"Людям, которые самостоятельно пришли в ТЦК, законом предоставлена возможность получить мобилизационное распоряжение и повестку на отправку не в этот же день, а через месяц-полтора. Это такой "бонус" от государства, чтобы человек имел возможность завершить свои дела", – объяснил юрист.

В случае, если гражданин заключает свой первый контракт (на пять лет), есть возможность получить 150 тысяч на покупку транспортного средства и погашение первого взноса ипотечного кредита.

Также из новшеств: действующие военнослужащие, имеющие инвалидность, могут уволиться со службы, даже если ВВК признала их пригодными.

"Для этого нужно подать рапорт и документы. И командир обязан его уволить. Это – позитив. Потому что много ребят, которые пошли в первые дни полномасштабного вторжения, были лицами с инвалидностью", – отметил Жукровский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В "Резерв+" 18 июня появится QR-код, который станет абсолютно равноценным электронным военно-учетным документом.

– Возможность рассылки повесток через указанное приложение пока не рассматривается. Разоблачение наиболее распространенных мифов о "Резерве+" можно найти в материале по ссылке.

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