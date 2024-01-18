Камышин: ударившие по российскому Петербургу дроны произвела Украина

Беспилотник, поразивший ночью цель в российском Санкт-Петербурге, – украинского производства. Их применение в войне участится.

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Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. До того как поразить цель, беспилотник пролетел 1250 км.

"Мы способны производить все: от маленьких FPV-дронов за $350 до того, что сегодня ночью долетело до Санкт-Петербурга. Эта штука пролетела 1250 км сегодня ночью и попала в цель. Сейчас мы можем делать их больше. Асимметричная война потребует много беспилотников. Уверен, в этом году мы увидим больше таких событий", – сказал Камышин на панельной дискуссии в рамках проекта Deciding Your Tomorrow, организованного фондом Виктора Пинчука в Давосе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 января украинские беспилотники атаковали нефтебазу врага в Ленинградской области России. Там были попадания, хотя страна-агрессор их скрывает.

Операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины. Спецзадание разведчики провели с привлечением современных украинских средств.

Заметим, что ночью в четверг было громко в подмосковном Подольске и под Санкт-Петербургом. Россияне жаловались на взрывы, которые власти назвали атакой БПЛА. Минобороны страны-агрессора заявило, что российское ПВО "сбило один дрон" над территорией Московской области, а затем еще одно "перехватило" над Ленинградской областью.

А вот российские Telegram-каналы известили, что речь идет об атаке на АО "Петербургский нефтеналивной терминал" в Санкт-Петербурге. По их данным, это был "беспилотник ВСУ" с размахом крыльев 6 м и поршневым двигателем, который "нес на себе около 3 кг взрывчатки".

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