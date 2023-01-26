Канада готовится отправить в Украину танки Leopard, их количество пока неизвестно – Ottawa Citizen

Отправить тяжелые танки Leopard украинской армии для борьбы с российским вторжением может еще одна страна. Вооруженные силы Канады рассматривают этот вопрос.

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Об этом 25 января сообщило издание Ottawa Citizen с ссылкой на источники в Национальной обороне и в промышленности страны. На данный монет в Оттаве подсчитывают количество техники, которое могут передать Киеву.

Инсайдеры среди канадских военных говорят, что в том случае, если такое решение будет принято на высшем уровне, ВВС Канады могли бы использовать транспортные самолеты C-17 для переброски танков в Польшу.

Уже из этой страны Leopard могут переправить в Украину.

В о же время премьер-министр Канады Джастин Трюдо не подтвердил, что страна предоставит украинской армии бронетехнику, но предположил, что это может произойти.

"Канада всегда старается сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Надеемся, что в ближайшие дни у нас будет чем поделиться", – сказал он.

Как уточнило издание, армия Канады имеет на вооружении 112 танков Leopard 2. Некоторые из них предназначены для обучения, а другие являются бронированными ремонтно-эвакуационными машинами. Они могут восстанавливать выведенные из строя танки, а также обеспечивать саперную поддержку.

По словам источников, Оттава может передать Украине как минимум 10 единиц этой техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава Штатов Джо Байден заявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет про 31 единицу боевых машин.

– В то же время Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Также правительство ФРГ заверило, что разрешение на реэкспорт этих немецких машин получат все страны, готовые передать свои танки Украине.

– Норвегия передаст Украине танки Leopard 2. Однако их количество пока неизвестно, сказал глава Минобороны страны.

– По данным Der Spiegel, всего страны Европы планируют предоставить Украине 80 танков Leopard. При этом Германия намерена передать вооружение Киеву до конца марта.

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