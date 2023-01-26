Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2, — глава минобороны Ананд

Канада отправит в Украину четыре немецких танка Leopard 2 "в ближайшие недели". Кроме этого, Вооруженным силам Украины будут высланы инструкторы, которые обучат солдат пользоваться современным оружием.

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Об этом сообщила Министр обороны Канады Анита Ананд. Объявление о поставке боевых танков было получено сразу после соглашения Германии.

"Leopard, которые Канада дарит в настоящее время принадлежат канадской армии и разработаны специально для боевых действий", – сообщила Ананд.

Канада стала последней страной, которая пообещала поставить Украине немецкие танки.

Помимо боевых машин, Украина получит и специальных инструкторов, которые смогут обучить наших бойцов обращаться с немецким вооружением.

"Я считаю, что отправка большего количества "Леопардов" в будущем остается потенциально возможной", – добавился министрка обороны Канады.

Как известно, Канада не могла ответить на просьбу Украины поставить Leopard 2 ранее до того, как Германия не дала своего согласия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января Германия приняла решение о передаче Украине 14 Leopard 2. Также Берлин разрешил другим государствам поставлять эти танки. Подготовка украинских экипажей должна в ближайшее время начаться в Германии.

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