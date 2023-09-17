Канада выделит более $24 млн на системы ПВО для Украины

Канада внесет примерно 24,5 миллиона долларов США (33 миллиона канадских долларов) в возглавляемое Великобританией международное партнерское сообщество, которое занимается закупкой для Украины систем противовоздушной обороны. Этот взнос – это часть военной помощи Киеву на сумму 500 миллионов канадских долларов, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне.

Как передает The Guardian, о выделении средств для Украины, чтобы она могла защититься от российских ракет и беспилотников, 17 сентября сообщил Билл Блэр, канадский министр обороны. В вышеуказанное сообщество входят также США, Нидерланды и Дания.

Эти государства определили своей целью закупку систем ПВО малой и средней дальности, а также другой техники и оборудования, необходимых для противостояния вражеским ракетам и БПЛА.

Журналисты отметили, что в Канаде проживает одна из крупнейших в мире украинских диаспор. Оттава с момента полномасштабного российского вторжения в Украину выделила Киеву помощи на сумму более 8 миллиардов канадских долларов (в том около 1,8 миллиардов – на военную помощь).

Как писал OBOZREVATEL, в Киев в августе 2023 года прибыла новый посол Канады в Украине Наталья Цмоц. Она заявила, что в рамках своей миссии будет продолжать работать над поддержкой государства.

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