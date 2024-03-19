Канада выделит более $40 млн на боеприпасы для Украины, – министр обороны

Канада предоставляет в рамках чешской инициативы по закупке партнерами снарядов для Украины более 40 миллионов долларов. Соответствующий меморандум между чешскими и канадскими чиновниками был подписан еще в прошлом месяце.

Об этом во время 20-го заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" сообщил министр обороны Канады Билл Блэр. По его словам, "это позволит доставить в Украину несколько тысяч артиллерийских боеприпасов".

Кроме того, Блэр сообщил, что Канада в ближайшее время передаст Вооруженным силам Украины приборы ночного видения примерно на 7,5 миллионов долларов. Устройства пришлет непосредственно канадский производитель Twenty20 Insight Inc.

Отдельно Блэр подтвердил, что Канада присоединилась к Коалиции партнеров по беспилотникам для Украины. Задача Коалиции, которую совместно возглавляют Латвия и Соединенное Королевство, – предоставить ВСУ миллион дронов. По словам Блэра, первоначальный вклад Канады состоит из 800 дронов от Teledyne; первая поставка прибудет в Украину этой весной.

А тем временем Киев до сих пор не получил заказанную Канадой в Соединенных Штатах для Украины систему ПВО NASAMS. Билл Блэр уверяет, что задержка произошла именно в США.

Как сообщал OBOZ.UA, страны-участники Контактной группы по вопросам обороны Украины за два года собрали уже 88 млрд долларов для военной поддержки Киева. Сейчас страны "Рамштайна" сосредотачиваются на двух направлениях: краткосрочной помощи – обеспечить немедленные потребности ВСУ на поле боя, и на долгосрочной перспективе.

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