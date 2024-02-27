Канцлер Австрии призвал начать переговоры с Россией о мирном завершении войны в Украине: предлагает привлечь БРИКС

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер высказался за необходимость сесть за стол переговоров с Россией. По его словам, это позволит прекратить войну в Украине.

Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает испанское издание El Mundo. С начала войны Австрия позиционирует себя как твердого союзника Украины, однако из-за нейтралитета она ограничила свою поддержку гуманитарной помощью для Киева.

Нехаммер заявил группе австрийских журналистов, что на третьем году войны необходимо "сделать больше", чтобы прекратить боевые действия.

Федеральный канцлер Австрии добавил, что, для того чтобы двигаться к решению путем переговоров, необходимо было бы включить в процесс другие государства, такие как Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, которые вместе с Россией образуют группу БРИКС.

Как писал OBOZ.UA, Германия ведет непубличные переговоры с Индией, чтобы через посредников купить у страны артиллерийские снаряды и передать их Украине. На складах этого государства, по данным инсайдеров, хранится несколько сот тысяч артснарядов.

Президент Владимир Зеленский 26 февраля заявил, что Европейский Союз обещал предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Однако на самом деле украинская армия получила от стран ЕС всего 30% от обещанного количества.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что ЕС до конца марта 2024 года планирует предоставить Украине почти 170 000 артснарядов.

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