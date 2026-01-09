'Капюшон' против дронов: Сирия позаимствовала украинскую защиту танков

В Сирии увидели танки Т-72М1, оснащенные противодроновой защитой. Причем конструкция выглядит как полная копия "капюшона", используемых украинскими военными.

Об этом сообщает Defence Express. Издание подчеркивает, что не имеет точной информации о происхождении данных средств в Сирии, но "можно увидеть, что идеи и разработки из Украины активно используются и в других странах".

Издание ссылается на видео (ниже), которое распространилось в социальных сетях Сирии. Известно, что в кадре техника "новой" армии Сирии, то есть армии нового правительства, которое контролирует страну после падения режима Башара Асада.

Кроме танков в кадре есть БМП, но они почему-то лишены каких-то средств противодействия беспилотникам.

Удачное изобретение

"В целом украинская противодроновая защита танков и другой бронетехники типа "капюшон" получилась очень удачной. В отличие от многих аналогов она не только закрывает уязвимые зоны, но и почтине ограничивает функционал машины", – отмечают эксперты Defence Express.

Ко всему, украинский "капюшон" (никакие детали сирийской конструкции неизвестны) легко складывается, тем самым обеспечивая удобство экипажа вне поля боя.

"Даже россияне в собственных исследованиях признали украинскую разработку очень хорошей", – подчеркивает издание.

Клоны украинских изобретений

Ранее аналогичные решения увидели в Китае, хотя там были только патенты от исследовательских учреждений.

"В Сирии мы видим именно такую защиту, как и на украинской бронетехнике, фактически один в один, что можно считать очередным подтверждением того, насколько это хорошая разработка. Однако остается вопрос того, как удалось скопировать. Самым простым и наиболее вероятным вариантом здесь является банальный интернет, где неоднократно появлялись кадры танков и БМП из Украины", – отмечают в издании.

Другие изобретения

А тем временем Украина и Германия масштабируют производство дрона-бомбера "Линза", который способен выполнять как ударные функции, так и минировать местность. Беспилотник может поражать личный состав и технику противника, а также проводить минирование.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине создали уникальные непробиваемые колеса для военной техники. Модульные шины, которые не нуждаются в подкачке, запатентовала компания Qirim Tech. Сейчас изобретение находится на стадии испытания.

