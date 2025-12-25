Тактическая разведка и уничтожение противника: в Минобороны впервые показали украино-немецкий БПЛА 'Линза'. Фото

Украинская компания Frontline Robotics и немецкая корпорация Quantum Systems масштабируют производство дрона-бомбера "Линза". Разработка способна выполнять как ударные функции, так и минировать местность.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины в четверг, 25 декабря. Сотрудничество компаний реализуется в рамках инициативы Build with Ukraine.

Что известно о дроне "Линза"

Как заявили в оборонном ведомстве, дрон оснащен гиростабилизированной камерой с цифровым зумом, и способен нести до двух килограммов полезной нагрузки на расстояние до 10 км. "Линза" способна как поражать личный состав и технику противника, а также проводить минирование.

"Благодаря своим характеристикам он также предоставляет Силам обороны возможности для усиления тактической разведки. А выносная антенна позволяет оператору управлять дроном непосредственно из укрытия", – говорится в сообщении от Минобороны.

Заметим, что о совместном производстве беспилотников "Линза" в кооперации с немецкой компанией объявил 17 декабря министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Дроны "обеспечат масштабирование тактической разведки", объяснял министр.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса за объявление "важной поддержки" во время последнего заседания в формате "Рамштайн", особенно, относительно"передачи двух обещанных систем Patriot и 9-й IRIS-T".

Также, как сообщал OBOZ.UA, в следующем году Германия передаст Украине большое количество ракет "воздух – воздух" AIM-9 Sidewinder. Причем предоставленное оружие будет не новым, а взятым со складов Бундесвера – чтобы не ожидать производства указанных ракет.

