"Кара небесная": защитники Украины показали, как передают смертельные "приветы" российским захватчикам. Видео

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка показали, как передают смертельные "поздравления" российским военным. Они сбрасывают гранаты с беспилотников на головы оккупантов с ювелирной точностью.

Видео дня

Видеонарезку эффектных кадров выложили бойцы 59-й бригады в Instagram. В кадре видно, как с ювелирной точностью были ликвидированы по меньшей мере три врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кара небесная от 59-й бригады, или как наши "птички" делают смерть врагам", – подписали воины видео.

Стоит отметить, что воины ВСУ не в первый раз используют дроны типа квадрокоптера в подобных целях. С их помощью на головы оккупантов сбрасывают как ручные гранаты, так и более тяжелые боеприпасы – выстрелы для гранатометов и даже минометные мины.

Так, недавно украинские военные с помощью дрона сбросили минометную мину прямо на голову российскому оккупанту. Снаряд попал точно в окоп, где находился солдат армии РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как украинские военные уничтожили вражеский окоп. Для этого они использовали квадрокоптер, с которого сбросили мину прямо на головы российским оккупантам.

А перед тем военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отомстили российским оккупантам за обстрелы Харькова. Пограничники с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины на позиции российских военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!