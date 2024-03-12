Карин: корабли Черноморского флота РФ спрятаны на базах, но Кремль их все равно готовит на убой

Успешные действия Сил обороны Украины в Черном море и во временно оккупированной АР Крым месяц назад привели к отставке командующего ЧФ РФ адмирала Виктора Соколова. А после отправки украинскими морскими дронами на дно патрульного корабля "Сергей Котов" в Кремле приняли решение и об увольнении главнокомандующего военно-морского флота Российской Федерации адмирала Николая Евменова.

Казалось бы, зачем увольнять флотских командиров, если "СВО идет по плану" и "потерь нет"? Но у Путина понимают, что ситуацию с Черноморским флотом надо каким-то образом менять. Его корабли уже неделю не выходят в море, а ракетоносители практически не принимают участия в массированных ударах по Украине.

О том, как пытается выжить ЧФ РФ, – читайте в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Морские расклады

Сейчас уже всем понятно: ЧФ РФ больше не в состоянии контролировать Черное море. Также невозможна высадка российского морского десанта, поскольку у оккупантов осталось на ходу 5 из 13 больших десантных кораблей, которые спрятаны на военно-морской базе Новороссийска.

Там прячутся от Сил обороны Украины и практически все носители крылатых ракет морского базирования – два фрегата, три субмарины и три малых ракетных катера, общий залп которых составляет до 50 ракет. Но с начала года из района Новороссийска было осуществлено лишь несколько запусков КРМБ "Калибр" по территории Украины. Все шесть ракет были уничтожены украинской ПВО.

Севастополь фактически деклассирован со статуса главной военно-морской базы Черноморского флота. На его ремзаводах имитируются бурные работы по восстановлению пораженных украинскими Силами обороны пяти российских корыт, причем некоторые из них уже не подлежат восстановлению. У причальных стенок стоят несколько корветов, катеров и малый ракетный катер "Циклон", на борту которого могут находиться до восьми "Калибров".

Кошмар путинских гардемаринов

Настоящим ужасом для российских моряков (например, фрегата "Адмирал Макаров", водоизмещение которого около 4 тыс. т и длина 125 м) стали новейшие украинские разработки MAGURA V5 длиной до 5,5 метров, способного нести 300 кг взрывчатых веществ.

Его более "крупный" собрат SeaBaby 2024 способен доставить тонну взрывчатки на расстояние более тысячи километров. Морской дрон SeaBaby более ранней модификации 17 июля 2023 года успешно атаковал Крымский мост.

А самым быстрым украинским БЭКом является "Козак Мамай". Он сделан из пуленепробиваемого материала и способен развивать скорость 110 км/час. Именно он атаковал большой десантный корабль "Оленегорский горняк" на рейде новороссийской базы.

Борьба за выживаемость

Еще в мае минувшего года адмирал Соколов (уже уволен) хвастался, что "в связи с угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами произведено наращивание технических средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей, оборудованы посты оптико-электронного и радиотехнического наблюдения".

То есть на пути безэкипажных катеров оккупантами выставлялась "физическая защита" в виде морских сетей, боновых заграждений и барж. Последних было подтоплено или поставлено на якорь к югу от Крымского моста целых 7 штук.

А OSINT-расследователь HI Sutton в статье на портале NavalNews сообщил, что ЧФ РФ защищается от украинских безэкипажных катеров защитными сооружениями, с помощью РЭБ и авиации, военными кораблями и морскими беспилотниками. При этом все эти средства имеют различную эффективность и не все из них прошли испытания.

На примере уничтожения патрульного корабля "Сергей Котов" мы видим отрицательную эффективность применения авиации, поскольку находившийся на борту корабля вертолет Ка-29 не смог ничего противопоставить нашим БЭКам. О чем, собственно, и заявил в своем докладе комбриг из Новороссийска: "Не знаю, как они там боролись 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе "Котова" пять БЭКов. Там и вертолет был, и сам корабль, б.., с вооружением…".

Флот "штормZ"

Ни одно из вышеуказанных мест базирования посудин Черноморского флота, как и любые другие военные объекты – штабы, склады, аэродромы и логистические пути – не являются безопасными для пребывания российских оккупантов, поскольку их уничтожали довольно широкой номенклатурой средств поражения. Это и безэкипажные катера (морские дроны), и БПЛА, и ракеты, в том числе крылатые, наземного и воздушного базирования.

Все попытки обезопасить ЧФ РФ имели, мягко говоря, ограниченную эффективность, о чем красноречиво говорят цифры: 27 уничтоженных кораблей, катеров и субмарин, добрый десяток самолетов, пусковые установки С-400, склады и прочие военные цели.

Понятное дело, что кораблям Черноморского флота долгое время отстояться у причальной стойки не получится. Даже при отсутствии более-менее действенной системы защиты от средств поражения Сил обороны Украины их будут выгонять в море для выполнения различных боевых задач любой ценой (по аналогии с "мясными штурмами" российской пехоты). А о цене, особенно человеческой жизни, в Кремле никогда не думали.