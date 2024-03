Карин: "охотники за кораблями" ведут зачистку Черного моря. Где оккупанты прячут остатки флота

Силами обороны Украины 5 марта был уничтожен патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". С начала года это уже третий российский военный корабль, отправленный на дно спецподразделением Главного управления разведки МОУ "Group 13" во взаимодействии с Военно-морскими силами Украины.

О том, как наши защитники превращают российский надводный флот в подводный, сколько осталось еще на плаву и где находятся – читайте в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Охота на "Сергея Котова"

В последнюю для лохани и части ее экипажа ночь противолодочный корабль "Сергей Котов" патрулировал Черное море юго-восточнее Керченского пролива. Компанию ему по прикрытию Крымского моста составлял малый противолодочный корабль "Суздалец", находившийся северо-западнее в Азовском море.

Сразу после полуночи "Сергей Котов" был атакован пятью надводными безэкипажными катерами MAGURA V5 и в итоге затоплен.

В российском министерстве обороны, несмотря на наличие подтверждающего видео, информацию традиционно не комментировали. Но ее подтвердили Z-военкоры, вспомнив, что экипаж уже трижды "достойно отбивал атаку" украинских БЭКов – в июле, августе и сентябре 2023 года.

Но вот в докладе командира бригады кораблей охраны водного района, перехваченного ГУР, гораздо меньше пафоса: "Не знаю, как они там боролись 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация , что в районе "Котова" пять БЭКов. Там и вертолет был, и сам корабль, б.., с вооружением…"

Российский комбриг также указал и на задачу, которую выполнял утопленник – "боевое дежурство по противовоздушной обороне". Вот, собственно, и ценность данной военной цели для Сил обороны Украины, операцию по уничтожению которой, по словам официального представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова, готовили долго и основательно.

"Были планы (у оккупантов. – Ред.) по размещению зенитно-ракетных комплексов на само судно. И уже такие попытки были. Чем меньше таких судов, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено, а это означает больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны", – сообщил Юсов.

Следует добавить, что "Сергей Котов" был спущен на воду уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но, как видим, не прижился он в украинских водах. Не оправдал надежд оккупационного командования –- несмотря на то, что был одним из новейших российских кораблей.

Как отмечают специалисты, среди его преимуществ перед остальными посудинами – мощная радиолокационная станция на борту, наличие ангара для вертолета и вертолетной площадки, способность размещать на борту зенитно-ракетные комплексы и даже установки стрельбы крылатыми ракетами морского базирования "Калибр".

Но благодаря Силам обороны Украины "Котову" пришлось отправиться вслед за русским военным кораблем. То бишь флагманом ЧФ РФ ракетным крейсером "Москва", с которым, к слову, он принимал участие в операциях по захвату острова Змеиный. Но, как видим, от судьбы не уйдешь.

Силы и средства

С начала полномасштабного вторжения в Украину российский флот потерял уже 26 кораблей и катеров, а также одну подводную лодку. Условно в строю Черноморского флота РФ осталось 34 корабля, 28 катеров и четыре субмарины. Все они в разной степени технической и боевой готовности. А последние успехи Сил обороны Украины максимально усложнили возможности применения и обслуживания российских корыт.

Собратья "Сергея Котова" по проекту 22160 – патрульные корабли "Дмитрий Рогачёв", "Василий Быков" и "Павел Державин" – базируются на военно-морской базе Новороссийска (РФ). А последний из них, вероятнее всего, не на ходу после полученных повреждений в результате атаки украинских морских дронов 12 октября минувшего года.

Также в Новороссийске спрятаны практически все носители "Калибров". Тут базируются фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" (также атакованные нашими дронами), малые ракетные корабли "Вышний Волочёк", "Ингушетия", "Грайворон" и все четыре подлодки – "Великий Новгород", "Старый Оскол", "Колпино" и "Алроса".

Здесь же, подальше от Storm Shadow и SCALP-EG, спрятаны все оставшиеся на ходу большие десантные корабли: "Орск", "Калининград", "Королёв", "Пётр Моргунов" и "Георгий Победоносец". А вот БДК "Азов", "Николай Фильченков", "Оленегорский горняк" и "Ямал" находятся на севастопольских ремонтных заводах.

На Севастопольской военно-морской базе на данный момент сосредоточены: малый ракетный корабль "Циклон" (единственный тут носитель "Калибров"), сторожевые корабли "Пытливый" и "Ладный", тральщики "Георгий Курбатов", "Иван Антонов", "Ковровец" и "Иван Голубец", корветы "Касимов", "Муромец" и "Ейск". Собственно, тут сосредоточена та группировка надводных кораблей, которую вряд ли задействует командование оккупантов – им бы просто выжить.

The Show Must Go On

За два года с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили практически третью часть ЧФ РФ и приданных ему посудин.

И похоже, что украинские "охотники за кораблями" только входят во вкус. На данный момент на счету бойцов спецподразделения ГУР "Group 13" уже шесть уничтоженных и поврежденных вражеских корыт: средний разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные катера "Акула" и "Серна", ракетный катер "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль "Сергей Котов".

Учитывая удары СОУ по наземным объектам оккупантов – штабам, складам, аэродромам – постепенно вырисовывается картина полной демилитаризации временно оккупированного полуострова от российской дряни. И каждый такой успешный трек означает увеличение наших возможностей по уничтожению врага.