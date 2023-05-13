'Картина неразберихи': британский аналитик указал, что может быть в Украине после поставки Storm Shadow

В Украине следующие несколько недель могут не дать четкого представления о том, что происходит на фронте: кто и куда наступает. Однако очевидно, что все усилия Сил обороны будут направлены на возвращение территорий.

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На это указал аналитик по обороне и безопасности, британский профессор Майкл Кларк. Его слова процитировал канал Sky News.

Эксперта спросили, что что может произойти дальше в Украине, особенно после "смелого" решения Лондона отправить Киеву уникальные ракеты Storm Shadow, дальность которых может достигать 560 км.

"Следующие несколько дней и недель будут картиной неразберихи в отношении того, кто и куда продвигается", – предположил он.

Вместе с тем аналитик выразил уверенность, что несмотря на это, Украина будет стремиться к двум четким стратегическим целям в борьбе с российским агрессором.

Первая из них – вернуть Донбасс, а вторая – разорвать оккупантам сухопутный мост между Донбассом и Крымом.

"Такой район представляет собой множество проблем для украинцев, но также и некоторые преимущества, потому что с землей там легче работать", – добавил профессор Кларк.

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров назвал способ освобождения Крыма. Он допустил, что хваленый Крымский мост могут подорвать в четырех местах.

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