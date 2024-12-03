'Картинка пошла по всему миру': Чалый объяснил, что стоит за угрозами Путина снова применить 'Орешник'

Кадры удара России баллистической ракетой "Орешник" по Днепру облетели весь мир. После этого российский диктатор Владимир Путин пригрозил новыми атаками с применением этого вооружения – таким образом он впервые лично принял участие в информационно-психологической операции против Украины и ее партнеров.

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Эти запугивания со стороны РФ в настоящее время в основном направлены на Европу. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах, глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый.

В то же время, Соединенные Штаты Америки диктатор в своих угрозах и демонстрации стратегических вооружений пытается не затрагивать, так как ему не хотелось бы, чтобы Вашингтон воспринял это как реальную угрозу для себя и нанес удар по РФ.

"А Европу запугивает. Но чем отличается информационно-психологическая операция? От того, что информационные атаки – ложь там идет, пропаганда. Вот у нас не различают часто. Информационно-психологическая операция может в своем составе иметь и реальные действия, которые подкрепляются соответствующим антуражем. То есть, отсюда взялись реальные действия", – сказал Чалый, имея в виду удар по Днепру.

По словам дипломата, россияне не были уверены, что "Орешник" долетит до города, однако, в конце концов, это все же стало возможным.

"Но она долетела, и получилась красивая картинка...на картинке эти падают шесть частей, оно прямо быстро влетает, горит. Это, да, это впечатляет. И эта картинка пошла по всему миру", – отметил он.

Возможны сценарии применения "Орешника" и не только

Чалый назвал возможные сценарии действий России с применением "Орешника": эту ракету враг может запустить на большее расстояние, то есть ближе к границе с Европой и НАТО, а также, вероятно, добавить к ней фугасную часть, чтобы она больше не была пустышкой.

Также, по словам экс-посла, Путину предлагают прибегнуть и к следующему шагу, то есть испытанию тактического ядерного вооружения. Такой удар в теории могут нанести как по нашей территории, так и по территории России – во втором случае для того, чтобы обвинить Украину в применении "грязной бомбы". Кроме того, испытательным полигоном для россиян могут стать и оккупированные украинские территории.

Как сообщал OBOZ.UA, разведка Британии пришла к выводу, что российский удар "Орешником" по Днепру был посланием от страны-агрессора. Диктатор Путин стремился оставить "стратегическое сообщение" в ответ на использование Украиной западных ракет для ударов по территории РФ.

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