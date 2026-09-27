Катастрофа в Олешках: ВСУ с помощью дронов доставили еду в 100 мест. Видео

Украинские военные и их партнеры провели одну из крупнейших операций по доставке продовольствия в оккупированные Олешки. С помощью дронов продукты были доставлены в 100 определённых точек города, несмотря на попытки российских военных помешать доставке.

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Об этом заявил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. Системная доставка продовольствия в Олешки осуществляется с марта в координации с украинскими военными.

В оккупированных Олешках россияне удерживают около двух тысяч украинцев, среди которых почти полсотни детей. Люди вынуждены выживать без еды, электричества и воды, а возможность покинуть город для них фактически заблокирована.

"Поэтому мы выбрали другой путь — помогать жителям Олешек не словами, а конкретными действиями", — сказал Прокудин.

Он отметил, что с марта украинская сторона совместно с военными 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" и подразделением "Болгаричи" проводит операции по доставке продовольствия в Олешки с помощью дронов.

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Во время последней операции, по словам главы Херсонской ОГА, к доставке присоединились 30-й корпус морской пехоты, тактическая группа "Гром", 34-я бригада морской пехоты "Борисфен", 34-й полк Национальной гвардии, 79-й пограничный отряд и подразделение "Болгаричи" 11-й бригады НГУ.

"Продовольствие доставили сразу в 100 точек", — сообщил Прокудин.

Прокудин заявил, что российские военные пытаются препятствовать доставке гуманитарной помощи в Олешки. Оккупанты сбивают украинские дроны с едой, забирают продовольствие или продают его.

"Российские оккупационные войска препятствуют обеспечению гражданского населения. Они уничтожают транспорт, на котором пытаются доставить гуманитарные грузы, и убивают людей, пытающихся привезти продукты и медикаменты", — сказал глава ОГА.

Он также заявил, что российские военные блокируют инициативы по эвакуации жителей Олешек.

Отдельно Прокудин сообщил о задержании людей, которые забирали доставленную еду. Нескольких жителей российские военные якобы жестоко избили и бросили "в подвал". Также, как заявил глава ОГА, есть свидетельства о случаях сексуального насилия.

"И самое циничное, что они забирают себе или продают продовольствие, которое предназначалось детям, обессиленным взрослым и пожилым людям", – заявил Прокудин.

Гражданское население не имеет отношения к украинским военным, а попытки препятствовать доставке продуктов и медикаментов гражданским лицам могут иметь правовые последствия.

"Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы помочь жителям Олешек", — сказал Прокудин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что гуманитарная ситуация в оккупированных Россией Олешках становитсявсе хуже. Люди остались без еды, воды, электричества, газа, связи, даже уже есть случаи смерти от голода.

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