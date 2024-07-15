Катерина 'Пташка' Полищук обратилась к Зеленскому из-за ситуации с комбригом 59 ОМПБр: что известно

Известная военная Екатерина Полищук (позывной "Пташка") публично обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отстранить командира 59 ОМПБр Богдана Шевчука. Среди причин требования она назвала преступные приказы и сознательную халатность.

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Полищук, больше года находившийся в зоне ведения боевых 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка под командованием Вадима Сухаревского и Максима Стеценко, сообщила, что с апреля этого года командует бригадой Богдан Шевчук, который имеет родственные связи с высшим военным руководством, но она не уточнила, с кем именно.

"Поскольку тысячи военнослужащих до сих пор остаются выполнять боевые задачи в зоне ведения боевых действий под руководством Шевчука, прошу Вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действия, приведшие к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, угнетение боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих и его, как командира на войне с врагом", – заявила Полищук.

По ее словам, из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука она вынуждена прекратить сотрудничество с этой бригадой.

"Прошу принять меры и отстранить от принятия важных военных решений людей, которые не заинтересованы в сохранении личного состава, выполнении задач и победе. Военная честь и честь офицера – не пустые слова. По крайней мере, такими они не должны быть", - отметила "Пташка".

Ранее журналист Юрий Бутусов обратил внимание главкома ВСУ Александра Сырского на критическую ситуацию с командованием, сложившуюся в стратегически важной Красногоровке Донецкой области. По его данным, назначенный руководить обороной Красногоровки командир 59-й мотопехотной бригады Богдан Шевчук из-за нехватки опыта не справляется со своими обязанностями.