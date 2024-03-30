Каждая жизнь важна: как волонтеры спасают животных, пострадавших от войны

За два года войны пострадали сотни тысяч диких и домашних животных. Животных во время эвакуации покидали владельцы, они получили ранения из-за обстрелов или страдали от человеческой жестокости.

Благодаря неравнодушию волонтеров зоопатруля в первые месяцы войны удалось спасти тысячи домашних любимцев, закрытых в квартирах хозяевами после эвакуации. Волонтеры приезжали на вызовы, кормили и поели животных через дверные глазки, иногда деблокировали из закрытых квартир.

Некоторые животные больше месяца находились без пищи и воды. Зоопатруль открыл две ветклиники и построил приют.

Также из-за войны пострадали сотни диких животных. В Центре спасения диких животных Наталье Поповой уже спасли более 600 животных. Среди них львы, тигры, рысь, дикобраз, ежи и т.д.

Недавно в Центр попал новорожденный зайчик в тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь. И сейчас он хорошо чувствует себя и скоро будет здоров.

ЮАК "Энималс" – крупнейшая зоволонтерская организация страны, которая эвакуирует животных из прифронтовых регионов, лечит и разыскивает новых владельцев, а также дает огласке случаи жестокого обращения с животными и добивается наказаний для обидчиков. Призываем помогать и поддерживать волонтеров, которые спасают и лечат животных. Ведь каждая жизнь важна.

Напомним, из Донецкой области эвакуировали стадо коз.

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