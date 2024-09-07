Каждую секунду могли попасть под удар: в Горняке полицейские эвакуировали детей под прицелом вражеских дронов. Видео

В Донецкой области, которая имеет самую длинную линию фронта и постоянно обстреливается, продолжают эвакуацию местных жителей. Недавно полицейские показали, как эвакуировали две семьи с детьми из города Горняк, расположенного в особо опасном Покровском районе.

Видео дня

Видео сделки опубликовали в Telegram-канале МВД Украины. Правоохранители отметили, что эвакуация происходила под наблюдением вражеских дронов.

Полиции удалось вывезти 4-летнюю Виолетту с мамой и многодетную семью, в которой воспитывают пятерых детей. Во время операции вражеский дрон завис над эвакуационным автомобилем, создавая постоянную угрозу удару. К счастью, эвакуация прошла успешно, и малыши и родители сейчас в безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми. Ее начнут проводить из ряда населенных пунктов Константиновской и Селидовской территориальных громад.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области эвакуировали всех детей из 90 прифронтовых населенных пунктов из-за сложной ситуации на передовой. Еще 4912 несовершеннолетних остаются в 30 городах Краматорского и Покровского районов.

Напомним, что российские оккупанты цинично обстреляли эвакуационную группу "ФЕНИКС", которая осуществляла вывоз гражданских жителей из города Украинск на Донетчине. Это произошло во время выполнения гуманитарной миссии, когда группа спасателей и полицейский пытались вывезти из опасной зоны трех граждан, среди которых женщина с инвалидностью.

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