На Донетчине расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми: кого касается

В Донецкой области была расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми. Ее начнут проводить из ряда населенных пунктов Константиновской и Селидовской территориальных громад.

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Об этом 26 августа сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями начнут из таких населенных пунктов:

– Константиновская ТГ: Константиновка, Ижевка, Безименное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дылеевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Предтечино, Ступочки, Стенки, Федоровка, Червоное;

– Селидовская ТГ: Вишневое, Григоровка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.

"Обратиться по вопросам эвакуации можно по телефонам: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (эвакуация тяжелобольных людей). Круглосуточная "горячая линия" областного колл-центра – 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal) Еще раз подчеркиваю: единственный правильный выбор для гражданских — это эвакуация! Эвакуация спасает жизнь!" – написал глава ОВА.

Ранее мы писали о том, что в Донецкой области эвакуировали всех детей из 90 прифронтовых населенных пунктов из-за сложной ситуации на передовой. Еще 4912 несовершеннолетних остаются в 30 городах Краматорского и Покровского районов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Мирнограде Донецкой области два микрорайона – "5/6" и "Западный" – закрыли на въезд из-за опасности и приближения линии фронта. Оттуда есть только выезд, власти пытаются как можно быстрее провести эвакуацию семей с детьми.

– Российские оккупанты цинично обстреляли эвакуационную группу "ФЕНИКС", которая осуществляла вывоз гражданских жителей из города Украинск на Донецкой области. Это произошло во время выполнения гуманитарной миссии, когда группа спасателей и полицейский пытались вывезти из опасной зоны трех граждан, среди которых женщина с инвалидностью.

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