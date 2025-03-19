Каждый день приносит новые вызовы: в 10-й горно-штурмовой бригаде показали процесс подготовки новобранцев 18-24. Фото

Новобранцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", потратившие в армию по так называемому "контракту 18-24", продолжают обучение военному делу. Это уже второй этап подготовки молодых добровольцев.

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На новом этапе обучения молодые бойцы проходят свои первые военные испытания. Кроме углубленного изучения теории, добровольцев испытают на физическую выносливость, "общую блиндажную жизнь и адаптацию", рассказали в Генштабе.

"Они сделали свой выбор – стать частью 10 ОГШБр "Эдельвейс". Теперь перед ними первые испытания. Каждый день приносит новые вызовы, формирующие настоящих воинов. Они проходят сложный, но необходимый путь, чтобы стать надежным сопротивлением боевых собратьев", – отметили в Генштабе и показали соответствующие фотографии.

10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" – военное соединение в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Хотя бригада была сформирована в городе Белая Церковь (это произошло в октябре 2015 года), она базируется в городе Коломыя.

Интересно – бригада начала воевать раньше, чем учиться боевым действиям в горах. Сразу после прохождения боевого слаждения на полигонах, с мая 2016 года она выполняла задачи в Донецкой области. А первый учебный выход в горы бойцы бригады провели в январе 2017 года.

Сразу после российского вторжения в Украину в 2022 году бригада провела две недели на Волынском направлении, чтобы не допустить вероятного наступления РФ с территории Беларуси. Но уже в марте 10 ОГШБр воевала на Киевщине – проводила штурмовые действия и взял под контроль Рудницкое, Лукьяновка, Лукаши и т.д.

После освобождения севера Украины 10 ОГШБр была переведена в Донецкую область. Там бригада участвовала в обороне Соледара и близлежащих районов. А подразделение "Шквал" одним из первых вошло в Курскую область в рамках Курской операции.

У бригады есть свой гимн, это песня Подай оружие, которую написал ветеран бригады Глеб Бабич вместе с украинской рок-группой Kozak System.

Как сообщал OBOZ.UA, 10-я горно-штурмовая бригада начала набор контрактников в возрасте от 18 до 24 лет. Первое видео подготовки добровольцев вы можете посмотреть здесь.

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