'Каждый день тишины в тылу приобретается в жестоких боях': Зеленский поблагодарил украинских героев за подвиг

Каждый день тишины в тыловых областях Украины приобретается нашими воинами в жестоких боях на передовой. Украинцы должны уважать это и помогать военным, когда это нужно всегда поддерживать государство и оборону так, как это возможно.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 23 апреля. Он выразил особую благодарность 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Остроградского, 55-й отдельной артиллерийской бригаде "Запорожская Сечь", десантникам "семьдесятдевятки", 80-й бригаде ДШВ и 54-й бригаде ДШВ и 54-й бригаде ДШВ и 54-й отдельной бригаде ДШВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также президент выразил благодарность спасателям, работникам ГСЧС, привлеченным к ликвидации последствий вражеских ударов.

"Спасибо всему коллективу ГСЧС! А отдельно за работу именно на этой неделе стоит отметить наших пожарных-спасателей – сержанта Романа Светличного, сержанта Петра Бондаренко, старшего сержанта Алексея Ингульского, командира отделения 5-го государственного пожарно-спасательного поста старшего прапорщика Александра Иваненко, начальника 13-й пожарно-спасательной части города Немиров майора Василия Мельника и подполковника Виктора Кузьменко из Главного управления ГСЧС в Полтавской области. Спасибо вам!" – отметил глава государства.

Далее Зеленский отметил украинских психологов в их профессиональном празднике.

"Где бы вы ни работали, когда бы ни работали, как бы ни при каких условиях это происходило, смысл работы психолога всегда благороден – помочь. Спасибо тем, кто помогает нашим людям!" – подчеркнул президент.

Также он напомнил, что 23 апреля ежегодно отмечается Всемирный день книги и авторского права, и выразил благодарность всем, кто помогает распространению нашей книги в мире и реализует такие проекты, как "Книги без границ".

"Благодарю всех, кто помогает! Спасибо всем нашим украинским издателям, которые продолжают работу. И, конечно, спасибо всем, кто пишет на украинском и об Украине", – отметил Зеленский.

Подытоживая, глава государства сообщил, что сейчас Украина готовит несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше крепости, а нашим воинам – больше оружия.

"В абсолютном большинстве случаев это невидимая для вообще работа. И так правильно. Именно так это работает. Результат базируется на подготовке. Спасибо каждому и каждому, кто готовит результаты для Украины! Офис, правительство, наши дипломатические представительства – спасибо всем, кто привлечен!" – подчеркнул лидер государства, добавив, что наша победа в войне будет общей.

Напомним: накануне президент заявил, что Украина тщательно прорабатывает санкции, вводимые против России, в частности в вопросе синхронизации с партнерами. Наша задача – убрать любые возможности обходить санкции для государства-террористки.

22 апреля вступили в силу три новых санкционных решения в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. Это очередной пакет санкций против ВПК РФ, а также два пакета, направленных на физических и юридических лиц, помогающих Москве обходить экономические ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский убежден, что сила Украины – в наших людях. Украинцы умеют работать вместе ради общих целей;

– 21 апреля президент провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где были заслушаны сведения о ситуации на фронте. Благодаря профессиональной работе Главного управления разведки украинские власти знают все о планах, которые вынашивает враг на ближайшее время.

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