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"Наша сила – в наших людях": Зеленский показал фото войны, от которых щемит сердце

Дарья Дурова
War
4 минуты
3,4 т.
Реалии войны России против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что сила Украины – в наших людях. Украинцы умеют работать вместе ради общей цели.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале утром в воскресенье, 23 апреля. Президент поделился трогающими душу фотографиями жителей Украины, которые оказались в гуще полномасштабной войны, а также страшными снимками последствий российской агрессии.

"Наша сила – в наших людях. В наших громадах, в нашей способности действовать ради общей цели", – написал Зеленский.

Украинский лидер отметил: "Когда мы нуждаемся в единстве и именно государственного действия, это достигается прежде всего верой людей в Украину и доверием людей к своему государству, его защитникам и защитницам, друг к другу".

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Photo: Anatolii Stepanov, Maxim Dondyuk, Julia Kochetova, Serhii Korovainyi, Diego Herrera, Daphne Wesdorp, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Manu Brabo

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Самые ожесточенные бои на фронте продолжаются за Бахмут и Марьинку. Силы обороны отбили 58 атак захватчиков за минувшие сутки.

– Защитники нашей страны ликвидировали еще 690 военнослужащих армии РФ (за 22 апреля). Общие потери противника в живой силе за все время полномасштабной войны достигли 186 420 человек.

– Сколько российской военной техники сожгли Силы обороны – читайте в статистике по ссылке.

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