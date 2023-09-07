'Каждый десятый воюет с оккупантами': Чешский телеканал рассказал о героизме работников Запорожстали

До войны на Запорожстали Группы Метинвест работало более 10 тысяч человек. Но с самого начала вторжения каждый десятый работник пошел воевать с русскими оккупантами. Журналисты чешского телеканала ČT24 побывали на металлургическом комбинате Запорожсталь, чтобы своими глазами увидеть, как работает предприятие в условиях войны.

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Российское вторжение оказывает значительное влияние на украинскую экономику: некоторые предприятия на оккупированных или прифронтовых территориях прекратили свою работу. Остальные приспосабливаются к новым условиям, пытаясь выжить.

Металлургический комбинат Запорожсталь работает в условиях нехватки персонала и ресурсов, а также ограниченных экспортных маршрутов из-за блокады черноморских портов.

"Металлург – это сильная профессия, держащая экономику на плаву. Даже небольшой вклад способен поддержать экономику", – считает работник Запорожстали Вячеслав.

Сотрудники Запорожстали называют свою нынешнюю работу экономическим фронтом. Каждый сотрудник работает еще и за своих коллег, которые либо уехали на Запад, либо присоединились к армии, с начала вторжения каждый десятый работник пошел воевать с русскими оккупантами.

"Мы должны избежать гиперинфляции, проблем с экономическим развитием страны. Очень важно, чтобы такие предприятия, как наше, продолжали работать", – отмечает генеральный директор Запорожстали.