'Каждый из нас хочет быть свидетелем справедливого мира': Зеленский сказал, что нужно для завершения войны. Видео

Все в Украине хотят, чтобы война завершилась как можно быстрее, но по справедливому пути. Для этого нужно, чтобы у нашей страны была сильная позиция. А ее Украине может дать определенность относительно членства в НАТО и в Европейском Союзе.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Kyodo. Он сказал, что нужно для завершения войны в Украине.

"Мы хотим закончить войну как можно быстрее, потому что каждый из нас хочет быть свидетелем справедливого мира, и как можно быстрее. Я не хочу, чтобы мы считали наши жертвы, это очень болезненно. Безусловно они отдали самое главное – свою жизнь – за нашу свободу, но я, как каждый человек, хочу, чтобы война закончилась, и чтобы мы счастливо считали, сколько детей у нас рождается, что так много значит для будущего нашего государства", – сказал Зеленский.

Сильная позиция, по его словам, это определенность, когда Украина вступит в НАТО и ЕС.

"В Украине с точки зрения нашей географии, геополитики, истории и современных вызовов нашего соседства для нас очень важна определенность с НАТО. Это самая реальная гарантия безопасности для Украины. Также позиция по отношению к ЕС. Это также гарантия безопасности для Украины с точки зрения рынка, с точки зрения нашей экономики", – подчеркнул президент.

Определенность вступления в НАТО и Евросоюз – это не только курс, записанный в нашей Конституции, но и реальные действия. В первую очередь Украина должна понимать – когда она и каким образом будет частью этих двух объединений безопасности, подчеркнул глава государства. По его словам, альтернатив НАТО, как показывают Будапештский меморандум и Минские договоренности, нет.

Также для сильной позиции Украине нужно дальнобойное оружие, ПВО, усиление ВСУ и санкции. Это все подробно выписано в плане победы, подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента США Джо Байден пообещали Украине поддержку, чтобы обеспечить ей позицию силы на потенциальных переговорах с Россией. До конца каденции действующего главы государства Вашингтон будет помогать Киеву, заверил советник Байдена Джон Кирби.

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