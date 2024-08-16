'Каждый из нас несет свет, не бойтесь его зажечь': сеть умиляло посмертное письмо госпитальерки с позывным 'Майк'

14 августа в Харьковской области погибла медикиня добровольческого батальона "Госпитальеры" Александра Мулькевич с позывным "Майк". Александра, предвидя возможность своей гибели, оставила прощальное обращение.

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Его друзья опубликовали на Facebook-странице Александры Мулькевич. В своем посмертном завещании медикиня подчеркнула, что для воина высшее счастье – умереть в бою.

"Все мы немного воины, кто на поле боя, кто борется с коррупцией, а кто восстанавливает справедливость в судах, наши люди воюют с неизлечимыми болезнями, а ученые с гравитацией. Такова мы воинственная нация. И очень пылкая свобода", – написала она.

Александра подчеркнула, что украинцы – это свободные люди, и эту свободу у нас не отобрать. Она выразила свою гордость за то, что родилась в Украине, стране, за которую считает честью умереть, а еще большей честью – жить:

"Мне посчастливилось родиться в лучшей стране мира – Украине, и это страна, за которую честь умереть. А еще лучше – за нее жить. Жить так, чтобы за многих из нас – по несколько жизней. Воспитывать маленьких украинцев в любви к миру и в прочности и несгибаемости. Показать им всю красоту Карадага, соляные шахты Донбасса, тереконы, заповедные косы, лиманы, самые большие пещеры и красную руту".

Медикиня призвала нести свет внутри себя и не бояться его зажечь. Она верила, что украинцы смогут преодолеть все трудности и добиться огромных успехов в технологиях и открытиях.

"Каждый из нас несет внутри свет, не бойтесь его зажечь. Мы еще увидимся, все будет Украина! – резюмировала погибшая за нашу независимость медикиня.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В поселке Белый Колодец Харьковской области российские террористы запустили FPV-дрон по машине медицинского батальона "Госпитальеры". Погибла медикиня, еще одна получила ранения. Также из-за взрыва пострадали трое гражданских, которые ехали в другом авто.

- Погибшей медикиня Александра Мулькевич с позывным "Майк". Ее экипаж должен был отработать последний день своей ротации и 15 августа уже находиться дома со своими семьями. Однако Александре этого не суждено, ее не дождались мать и муж.

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