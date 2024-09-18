'Каждый преступник будет наказан': стало известно, сколько украинских детей похитила Россия

Страна-агрессор Россия похитила из Украины не менее 19,5 тысячи детей. Военные преступники увезли всех этих несовершеннолетних на свою территорию.

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Соответствующее количество озвучил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, сообщили в Telegram "СтратКом ВСУ". Отмечается, что маленьких украинцев Кремль милитаризирует.

"Только во временно оккупированном Крыму в ряды так называемой "Юнармии" записали 29 тысяч несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

Кроме того, по меньшей мере 15 украинских детей, по данным прокуратуры, подверглись сексуальному насилию от оккупантов.

"Каждый российский преступник будет наказан", – подчеркнули в ВСУ.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на временно оккупированных Россией украинских территориях проживает свыше 1,5 млн украинских детей. Россияне регулярно вывозят несовершеннолетних, количество депортированных пока установить невозможно.

"В прошлом месяце более 1 тысячи украинских детей из временно оккупированной Херсонщины были отправлены на "оздоровление" в российскую Кабардино-Балкарию. И мы не знаем, сколько их вернется оттуда", – сказал омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россия продолжает похищать украинских детей с оккупированных территорий и вывозить их в РФ. Там маленьких украинцев нередко усыновляют россияне – этот процесс поставлен на поток и всячески популяризируется.

– В июле Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию еще семь детей из временно захваченных российскими войсками городов. Дети оказались в безопасности благодаря усилиям организации Save Ukraine, а также программы "Bring Kids Back UA", созданной по инициативе президента Владимира Зеленского в 2023 году.

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