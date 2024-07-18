'Каждый выбирает сам, как действовать, но': Зеленский предостерег от 'мирных переговоров' за спиной Украины и намекнул на Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы сохранить единство поддержки Киева в войне с РФ. Он предостерег: кремлевский диктатор Владимир Путин может попытаться сблизиться с отдельными странами или партиями, пытаясь подорвать такое единство.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал 18 июля во время саммита Европейского политического сообщества в Великобритании. По словам главы государства, Путин может попытаться соблазнить, давить или шантажировать, чтобы кто-то из лидеров Европы изменил всем остальным.

Таким образом, российский диктатор стремится подорвать единство среди европейских стран.

"Каждый выбирает сам, как действовать, и какое наследие оставить. Но если кто-то в Европе пытается решать вопросы за спинами других или даже за счет кого-то другого – скажем, Украины или других стран, то почему в таком случае нам вообще нужно обращать внимание на таких людей? ЕС и НАТО могут решить вопросы без таких людей", – сказал Зеленский.

Очевидно, президент Украины имел в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который устроил "миротворческое турне", включая поездку в РФ. 2 июля он посетил Киев и встретился с Зеленским, в рамках переговоров Орбан убеждал в необходимости прекращения огня.

А 5 июля политик отправился в Москву для встречи с Путиным. Оттуда он полетел в Пекин "говорить о мире" с Си Цзиньпином.

Ранее Орбан в письме к лидерам ЕС заявил о росте шансов на начало мирных переговоров, также он предлагал Евросоюзу возобновить дипломатические отношения с РФ.

После поездок в Киев и Москву венгерский политик, по его словам, понял, что позиции Украины и РФ очень далеки друг от друга.

В Евросоюзе открестились от самодеятельности Орбана и подчеркнули, что к Путину он ездил не от имени ЕС, а по собственной инициативе, поэтому не может представлять Европу.

Как сообщал OBOZ.UA, после самовольного "турне" Орбана группа депутатов Европарламента потребовала приостановить для Венгрии право голоса в ЕС.

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