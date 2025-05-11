Кэллог: сначала безусловное прекращение огня, а во время него – переговоры. Не наоборот

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, сначала необходимо ввести безусловное 30-дневное прекращение огня, а потом уже начинать переговоры. Он напомнил о призыве Трампа прекратить убийства.

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Такое заявление Келлог обнародовал на официальной странице в соцсети X в воскресенье, 11 мая. Он, в частности сделал перепост публикации премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона, который заявил о поддержке Киева и безусловного 30-дневного прекращения огня.

"Даже премьер-министр Новой Зеландии понимает. Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убийства! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переходите к всеобъемлющим мирным переговорам. Не наоборот", – написал Келлог.

Так он, очевидно, прокомментировал фактический отказ РФ от 30-дневного перемирия с требованием продолжить переговоры с Украиной в Стамбуле, которые были остановлены весной 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая лидеры "коалиции желающих" во время визита в Киев выдвинули предложение с понедельника, 12 мая, начать безусловное 30-дневное прекращение огня на суше, море и в небе. В случае отказа Москвы было обещано усилить помощь Украине и давление на РФ со стороны ЕС и США.

В ночь на 11 мая Путин выступил в Кремле с заявлением, предложив возобновить переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции с 15 мая. При этом диктатор проигнорировал предложение о прекращении огня с 12 мая.

Представитель МИД России Мария Захарова выдала , что Путин якобы "четко сказал", что сначала – переговоры "о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить".

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел 11 мая телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Путиным, в которых выразил поддержку мирным переговорам и согласился принять переговоры в Стамбуле. Эрдоган также заявил, что "всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров".

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