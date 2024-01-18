Кэмерон: ощущение, что снова 1930-е годы, но с Путиным в роли Гитлера

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон сравнил последние события в мире с предвоенными 1930-ми годами Европы. Тогда Запад пытался умиротворить Адольфа Гитлера, а теперь аналогично относится к Путину.

Видео дня

Об этом Камерон сказал в подкасте Politico. Это вызов для нашего поколения, считает британский политик.

Министр иностранных дел Британии заявил, что война в Украине остается для него "абсолютным приоритетом номер один". "Мы должны противостоять злу, которое представляет его вторжение", – сказал Камерон и добавил, что Европа "не должна умиротворять Путина".

"Единственное, что мы можем сделать, – это продемонстрировать уже в этом году, что Путин не побеждает", – считает глава британского МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин устами Дмитрия Медведева фактически провозгласил истинную цель России – полное уничтожение Украины и ее народа при любом развитии событий. Хотя эти намерения озвучивались и раньше, они прикрывались лозунгами о "защите народа Донбасса от геноцида". Теперь решено не стесняться своих кровожадных планов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на форуме в Давосе заявил, что президент РФ Путин, по его мнению, продолжит вести войны до конца своей жизни.

А президент Владимир Зеленский заявил, что агрессия России касается не только Украины – ее возможные направления становятся все более очевидными. Покончить с действиями Путина и его стратегии лучше уже сейчас, пока это делают украинские защитники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!