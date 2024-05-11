Керченский мост будет разрушен: что необходимо объяснить крымчанам. Интервью с Сенченко

До российской оккупации в Крым ежедневно завозилось около 20 тысяч тонн различных грузов, необходимых для обеспечения его жизнедеятельности. С прибытием в Крым около миллиона "колонизаторов" ежедневные потребности полуострова выросли по меньшей мере до 30 тысяч тонн.

Ни паромами, ни десантными кораблями, ни даже поездами невозможно обеспечить столь колоссальный объем перевозок. Для этого подходит именно Керченский мост.

Осознавая значение этого сооружения, его скрывают за дымовой завесой при малейшей опасности. Уничтожение моста станет не только колоссальной имиджевой, но и логистической катастрофой для России. Именно поэтому ликвидация Керченского моста должна быть в перечне самых приоритетных задач украинской армии. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал глава всеукраинского движения "Сила права", экс-вице-премьер правительства АР Крым Андрей Сенченко.

– В британском издании The Independent заявили, что Россия перестала использовать Керченский мост для транспортировки войск и техники после атаки в июле 2023 года. В то же время военный эксперт Александр Коваленко опроверг это предположение и заявил, что мост по-прежнему продолжает оставаться мощной логистической артерией оккупационной армии. По вашим оценкам, какую роль сейчас играет этот мост в обеспечении группировки российской армии в Крыму?

– Прежде всего, The Independent явно не является первоисточником этой информации. Вопрос, кому это было выгодно – инициировать такой месседж. Я проведу параллель. Как только происходит любой прилет в Крым, останавливается движение по Керченскому мосту, который, как пишут, уже никому не нужен. Когда малейший чих происходит в восточном Крыму, мгновенно запускаются все устройства для создания дымовой завесы в зоне моста.

На мой взгляд, этот месседж – как раз один из вариантов такой дымовой завесы. Потому что на самом деле Керченский мост – это стратегически важное сооружение для РФ. Необходимо понимать: просто для жизнеобеспечения Крымского полуострова до того, как, по разным оценкам, там появилось 600-700 тысяч "понаехов", плюс огромная военная группировка, плюс все эти спецслужбы и члены их семей, то есть дополнительно к миллиону, так вот, до оккупации Крыма на полуостров необходимо было ежесуточно ввозить 20 тысяч тонн различных грузов. Это было по силам только железной дороге, которая завозила это из материковой части Украины. Это уголь, жидкое топливо, сжиженный газ – все, вплоть до подгузников и зубных щеток.

Пока мы говорим о населении полуострова, плюс о миллионе колонизаторов. То есть без учета военных нужд это уже не 20, а 30 тысяч тонн. Как это отвезти? Паромами? Невозможно. Десантными кораблями? Такие объемы – невозможно.

Строительство Россией железной дороги по так называемому сухопутному коридору всех проблем точно не решает. Во-первых, железная дорога обладает недостаточной пропускной способностью. И думаю, мы не дадим им поднять ее. Во-вторых, наши военные и спецслужбы активно работают в тылу и будут активно противодействовать функционированию этой логистической цепочки.

Поэтому Керченский мост является и остается критически важным для оккупантов и очень значимым символом. Это как игла, на конце которой – смерть Кощея Бессмертного. Поэтому я убежден, что мост должен находиться в перечне важных первоочередных военных целей Украины на уничтожение.

– То есть когда Керченский мост будет уничтожен, это станет имиджевой катастрофой для Путина?

– Безусловно, это станет не только имиджевой, но и логистической катастрофой. Дальше им придется выбирать: или обеспечивать население полуострова – а две трети из них являются колонизаторами, приехавшими из российской глубинки, или обеспечивать военные поставки, или начинать просить колонизаторов уехать. Правда, думаю, их вряд ли будут просить – они сами убегут, поскольку остаться на незаконно захваченном острове – это серьезное давление на мозги даже для самых тупых и пробитых "понаехов".

– Вы вспомнили еще одну железнодорожную ветвь из России в Крым, которую строят оккупанты вдоль побережья Азовского моря. В то же время мы знаем, что украинская армия будет усилена дальнобойными ракетными системами. Считаете ли вы, что Крым может стать де-факто островом скоро?

– Я думаю, в определенном смысле – да. Потому что вопрос дальнобойного вооружения – это не только вопрос ударов по отдаленным целям. Это, в частности, выявление логистических цепочек, которые позволят наступать, а не врастать в землю нашим военным на левобережье Днепра.

Если эти цепочки будут разрушены, плюс благодаря этим ударам будет дополнительно деморализовано путинское войско, это создаст нам предпосылки для наступления. Поэтому вопрос не только в дальнобойном вооружении, но и в выходе к Азовскому морю, благодаря чему будет перекрыт этот сухопутный коридор.

Что касается Крыма, наша задача – сделать так, чтобы оккупанты не могли использовать его как плацдарм и чтобы колонизаторы начали бежать из Крыма. Но для этого очень важно реализовывать не только военные планы.

Надо на законодательном уровне очень четко объяснить двум миллионам взрослых крымчан, украинским гражданам, кто с точки зрения закона является коллаборантом и пособником оккупанта, а кто жертвой агрессии. Потому что на эту тему очень много спекуляций, много эфэсбэшных операций, чтобы запугать людей фактическим возвращением полуострова в состав Украины.

И эта составляющая войны тоже очень важна.

– Последний вопрос: что будет с курортным сезоном в Крыму?

– Курорт начал умирать в 2014 году. Тогда очень сильно изменился состав туристов. В Крым поехали российские бюджетники, для которых главным развлечением была бутылка жженой водки и ливерная колбаска, которую нарезали вместе с газетой.

Сейчас только безумцы могут ехать в Крым отдыхать. Поэтому я думаю, что говорить о курорте в Крыму как об экономической категории вообще бессмысленно. Да, что-то будут демонстрировать, нагонят бюджетников, покажут картинку. Но реально в удушающей атмосфере оккупации и в условиях, когда может прилететь в любую секунду, это трудно назвать отдыхом. А в случае еще и уничтожения Керченского моста, которое, надеюсь, не за горами, это еще и существенные перебои в снабжении полуострова, несовместимые с приездом дополнительных так называемых отдыхающих.