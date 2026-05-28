'Керченский мост рано или поздно рухнет': Ходжес оценил перспективы деоккупации Крыма

Вопрос Крыма является решающим для завершения российско-украинской войны и достижения долговременного мира. Украина уже имеет возможность поражать любые цели на территории полуострова и постепенно создает условия для его освобождения.

Такое мнение в интервью "Укринформу" высказал бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес. По его убеждению, полуостров остается главной точкой этой войны, а сторона, которая контролирует его, в конце концов будет иметь преимущество. Он заявил, что не видит возможности для устойчивого мира, если Россия продолжит удерживать Крым.

Ходжес отметил, что пока Россия контролирует полуостров, Украина не сможет полноценно пользоваться Азовским морем, а также отстроить Мариуполь и Бердянск. Кроме того, Россия и в дальнейшем будет иметь возможность влиять на судоходство из Одессы и Николаева.

По мнению Ходжеса, первым этапом деоккупации Крыма должна стать его изоляция. Он считает, что для этого необходимо перерезать дорогу на Джанкой и уничтожить Керченский мост.

"Украина теперь имеет возможность поразить каждый квадратный метр Крыма. У вас есть высокоточные средства, которые могут достать везде", – отметил он.

Ходжес также заявил, что украинские военные знают места расположения российских аэродромов, логистики и остатков флота. Поэтому они могут продолжать удары, чтобы сделать пребывание российских войск в Крыму невыгодным.

В то же время он признал, что более сложной частью будет заставить Россию покинуть полуостров и обеспечить возвращение туда украинских войск. По его мнению, это может стать частью более широкой кампании по уничтожению российской нефтегазовой инфраструктуры.

Также Ходжес заявил, что важной остается дорога на Джанкой. По его словам, украинские Силы обороны уже могут наносить удары по логистике на этом направлении.

"Керченский мост уже поврежден и в некоторых местах "дырявый". Это уязвимое место, но он также имеет огромное психологическое влияние... Итак, этот мост рано или поздно упадет, я это так себе представляю", – подытожил Ходжес.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают давить на логистические маршруты российских оккупационных войск на юге Украины. На фоне регулярных ударов по транспортной инфраструктуре врага оккупационные власти в Крыму и на юге вынуждены вводить ограничения движения.

Также OBOZ.UA сообщал, 1 корпус Национальной гвардии Украины "Азов" уже добрался до временно оккупированного Мариуполя. За более чем 100 км от линии фронта украинские воины проводят разведку и создают проблемы для логистики оккупантов с помощью дронов. Чувствовать себя в безопасности захватчики в районе Мариуполя больше не могут.

