Киберспециалисты ГУР атаковали российские онлайн-сервисы компании 1С: что известно

Во вторник, 7 мая, киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины провели кибератаку против РФ. Им удалось вывести из строя российские онлайн-сервисы компании 1С.

Об этом сообщили осведомленные источники OBOZ.UA. Компания 1С специализируется на поддержке и разработке компьютерных программ для ведения деловых баз данных.

"Масштабная кибератака началась 7 мая. Помимо онлайн-ресурсов 1С, атакой вывели из строя ресурсы корпоративного облачного провайдера Cloud4y и сервер удаленной работы 1С – Scloud", – говорится в сообщении.

Россияне массово жаловались, что они не могут получить доступ к онлайн-инструментам и серверам 1С. Службы поддержки компании не могли восстановить доступ к оплаченным пользователями ресурсам.

Об этом граждане страны-агрессора писали в сети. При этом их отрицательные комментарии оперативно удаляли администраторы публичных страниц.

В конце декабря прошлого года украинские хакеры из "IT Армии" остановили работу одной из крупнейших ERP-систем в России – 1С-Рарус. В результате клиенты этой системы, среди которых такие гиганты как "Татнефть" и банк ВТБ, не могли работать в полную силу из-за отсутствия бухгалтерских сервисов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Главное управление разведки устроило масштабную кибератаку на российский Татарстан. Под ударом оказались интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в регионе РФ.

Также украинские хакеры, которые могут быть связаны с киберспециалистами Службы безопасности Украины, уничтожили два российских дата-центра. Речь идет о центрах обработки данных, которыми воспользовался российский военно-промышленный комплекс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!