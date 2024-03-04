Киберспециалисты ГУР сломали доступ к серверам министерства обороны России и завладели массивом секретной документации

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины получили доступ к серверам министерства обороны страны-террориста России и завладели массивом секретной документации. В результате DDoS-атаки на серверы террористического ведомства в распоряжении ГУР оказалось, в том числе, программное обеспечение для защиты информации и шифрования.

Также украинская разведка получила документацию, которая содержит приказы, отчеты, распоряжения, доклады и другие файлы. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

По информации украинского разведывательного ведомства, полученные документы циркулировали между 2000 структурными единицами минобороны РФ. В ГУР отметили, что эта информация позволяет установить полное устройство системы российского минобороны и его звеньев.

Кроме того, анализ полученных данных помог идентифицировать генералитет, других руководителей структурных подразделений минобороны РФ, а также заместителей, помощников, специалистов всех, кто использовал ПО для электронного документооборота под названием "бюрократъ".

В ГУР также отметили, что в распоряжении военной разведки оказалась служебная документация заместителя министра обороны России Тимура Иванова. При этом в ведомстве подчеркнули, что этот заместитель Сергея Шойгу сыграл немаловажную роль в том, что кибератака стала успешной.

Напомним, правоохранительными органами США, Великобритании и ЕС раскрыта глобальная сеть хакеров-вымогателей, среди участников были украинцы и россияне. В частности, удалось остановить активность международной группировки хакеров LockBit.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры совершили атаку на крупнейший российский интернет-портал Mail.ru. Благодаря работе ИТ-армии все пользователи, находящиеся за пределами России, а также часть внутренних пользователей утратили возможность доступа к своим аккаунтам.

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