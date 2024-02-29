Украинская ИТ-армия атаковала крупнейший интернет-портал в РФ: произошел масштабный сбой

Украинские хакеры совершили атаку на крупнейший российский интернет-портал Mail.ru. Благодаря работе ИТ-армии все пользователи, находящиеся за пределами России, а также часть внутренних пользователей утратили возможность доступа к своим аккаунтам.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой информации. В ведомстве отметили, что доступ к электронной почте не ограничивается только перепиской, а это также возможность восстановления паролей, двухфакторной проверки, доступ к различным устройствам.

"Говорим "па-па" Mаil.гu. ИТ-армия атаковала крупнейший интернет-портал в России. Бесплатный сервис электронной почты остановился благодаря атакам нашего кибервойска.

Все пользователи, находящиеся за пределами территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу – это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что хакеры ГУР "положили" сервер спецсвязи минобороны РФ и обнародовали секретные документы. В результате кибератаки прекращен обмен информацией между подразделениями российского ведомства. Отмечается, что операцию провели специалисты украинской разведки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России начались массовые сбои в работе чисто российского сегмента интернета. Пользователи крупнейших сервисов жалуются на проблемы доступа к ряду сайтов и услуг.

Как стало известно, начиная с 25 января российские мобильные операторы по приказу государственных органов начали отключать сети связи 4G. Это делается для того, чтобы могли работать системы радиоэлектронной борьбы, которые Россия разворачивает в своем глубоком тылу для противодействия ударам украинских беспилотников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!