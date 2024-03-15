Киберспециалисты СБУ заблокировали поставки комплектующих для российских крылатых ракет и 'Шахедов', – Илья Витюк

Киберспециалисты Службы безопасности Украины проводят операции по блокированию поставок комплектующих к оружию для оккупационных российских войск. В частности, речь идет о деталях для производства ударных дронов-камикадзе "Шахед" и микросхем для крылатых ракет.

Об этом эфире телемарафона в пятницу, 15 марта, рассказал начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. По его словам, была заблокирована поставка сервомоторов для производства 1600 "Шахедов" и четырех тысяч микросхем для крылатых ракет.

Кроме того, киберспециалисты работают на передовой над уничтожением вражеских систем РЭБ и РЭР, а также над перехватом вражеских БПЛА, координирующих ракетные и артиллерийские удары по силам обороны Украины.

По словам Витюка, разведывательная информация, полученная департаментом, помогает предотвратить человеческие жертвы. Равно как и отражение кибератак.

"Кибервойна – это не что-то абстрактное и виртуальное. Каждая отраженная атака – это недопущенная попытка нанести вред нашему государству и людям. Представьте: спецслужбы РФ сломали мессенджеры одного военного и таким образом выяснили точное место и время запланированного сбора, и в результате – прилет и десятки погибших", – объяснил начальник департамента.

Витюк считает, что спецслужбы государства-агрессора России будут наращивать свой кибернаступательный потенциал. В то же время он подчеркнул, что СБУ со своей стороны проводит собственные спецоперации в киберпространстве и устраивает "бавовну" врагу, уничтожая его военные объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, киберспециалисты ГУР получили доступ к серверам Минобороны РФ и завладели массивом секретной документации. В результате DDoS-атаки на серверы террористического ведомства в распоряжении ГУР оказалось, в частности, программное обеспечение защиты информации и шифрования.

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