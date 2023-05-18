"Киев атакуют чаще": в Воздушных рассказали, почему столица защищена больше всего, и указали на нюанс с последней атакой РФ

Российские оккупанты атакуют Киев ракетами и дронами чаще всего, поэтому столице нужно больше противовоздушной защиты. Обстрел, который оккупанты произвели по Украине в ночь на 18 мая, ограничился крылатыми ракетами, баллистики, которая была в предыдущий раз, не было.

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Об этом в эфире "Ми Україна" сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он назвал особенностью последней ночной массированной атаки то, что противник не запускал "Кинжалы" и другие ракеты, которые летят к цели по баллистической траектории (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как заявил представитель Воздушных сил, ракетных волн было несколько, кроме того, оккупанты запустили и несколько дронов. Ракеты летели с моря, с воздуха и с наземных установок, всего их было 30.

"Особенность этой атаки то, что не было в этот раз применения баллистических ракет. Именно баллистики, которая была в предыдущий раз. Тогда были и аэробалистические ракеты, а также летевшие по баллистической траектории. На этот раз враг ограничился лишь крылатыми ракетами", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что даже при успешной работе ПВО есть угроза, в частности от падения осколков, поэтому игнорировать сигналы воздушной тревоги нельзя.

На уточняющий вопрос, сколько еще Россия может продолжать такие ночные массированные атаки, Игнат ответил: "Вы знаете, делать прогнозы – дело неблагодарное". Он сказал, что "ожидать от врага разных неприятных "сюрпризов" можно", главное – усиливать противовоздушную и противоракетную оборону страны.

Что касается ПВО Киева, то, как сказал военный, столицу государства атакуют чаще всего.

"Высшее военное руководство знает, где, кого, сколько и чем атакуют. Столько ударов, сколько взял на себя Киев – надо посчитать. Киев атакуют чаще всего, а там, где бьют чаще всего, нужно больше защиты. Это понятно и очевидно должно быть всем", – заявил спикер Воздушных сил.

Как писал OBOZREVATEL:

– Во время обстрела Украины в ночь на 18 мая в Киеве, на Винниччине, Полтавщине, Житомирщине, Кировоградщине ПВО сбила российские ракеты. В Одессе и Хмельницкой области зафиксированы прилеты, на юге – с жертвами.

– Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что под удар на окраине Одессы попал объект промышленности. Там погиб гражданский и еще двое получили ранения.

– Всего в эту ночь защитники неба сбили 29 российских ракет, а также два Shahed и еще два разведывательных беспилотника противника.

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