Ким Чен Ын избавляется от хлама: эксперт указал на важный нюанс с поставками КНДР снарядов войскам Путина

По данным военной разведки Украины, Северная Корея уже не менее полутора месяца поставляет России 122 и 152 мм снаряды для артиллерии, а также ракеты к РСЗО "Град" и боеприпасы для танков. Однако эти снаряды, основная масса которых предположительно изготовлена в 1960-1970 годах, могут создать проблемы для российской армии.

При этом Пхеньян под видом помощи Москве избавляется от боеприпасов, срок эксплуатации которых истек и которые с высокой вероятностью могут не срабатывать или взрываться прямо в стволах. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Он заметил, что передавая России боеприпасы, Северная Корея избавляется от избыточного имущества: снарядов, срок эксплуатации которых истек.

"Северная Корея не воюет с 1953 года, но с этого периода она накапливает на складах снаряды и все боеприпасы. Те боеприпасы северокорейского производства, фото которых я видел, произведены в 1960-70-х годах. То есть таким образом Северная Корея избавляется от избыточного имущества, снарядов, срок хранения которых истек. Они передают их россиянам", – заявил Жирохов.

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Он акцентировал внимание на том, что Пхеньян передает Москве снаряды определенных типов – 122, 152-миллиметровые.

"Они есть уменьшенного действия, есть большого действия, просто осколочно-фугасные. У России есть потребность лишь в некоторых типах снарядов, которые они уже использовали во время боевых действий. Прежде всего речь идет о снарядах большого действия, то есть тех, которыми можно поразить цели на на большом расстоянии. Этим они пытаются компенсировать недостаток дальнобойного оружия, потому что наша 155-миллиметровая артиллерия стреляет дальше, чем российская. Поэтому в первую очередь они используют именно эти снаряды повышенной дальности, и они очень быстро заканчиваются", – подчеркнул эксперт.

В то же время Жирохов отметил, что в открытом доступе он не встретил ни одного подтверждения передачи России танковых снарядов производства Северной Кореи.

"Было видео с использованием россиянами северокорейских снарядов к "Градам", но они также были не в лучшем состоянии. Они были ржавые, 1950-х годов производства", – добавил эксперт.

Он скептически оценил значение северокорейской помощи для существенного усиления боеспособности российской армии. Не исключено также, что захватчики могут столкнуться с дополнительными проблемами.

"Такие снаряды не взрываются через один или даже представляют опасность для собственного экипажа – в любой момент снаряд может взорваться прямо в стволе. Эта проблема хорошо известна украинской армии, потому что в 2014 году мы начали использовать снаряды 1960-70-х годов. Было очень большое количество случаев, когда взрывались самоходные артиллерийские установки и снаряды прямо в стволе", – предположил Жирохов.

Но даже если северокорейские боеприпасы будут выполнять свои функции, с логистикой у РФ будут трудности.

"Усиление российской армии благодаря Северной Корее действительно может быть – в КНДР много таких снарядов. Но насколько это скажется на фронте, трудно сказать. Не забывайте также о логистике. Ведь из Северной Кореи в Россию есть только два пути поставки: или транзит, то есть железная дорога , которая и так переполнена военными эшелонами, или перевозка военно-транспортной авиацией. Но в таком случае эти снаряды будут золотыми", – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, 13 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл с визитом в Россию и провел встречу с Путиным.

В США обеспокоены сближением РФ и КНДР и заявляли, что первоочередной темой переговоров двух диктаторов является поставка боеприпасов из Северной Кореи для воюющей в Украине российской оккупационной армии. За них Кремль может рассчитаться, передав Пхеньяну некоторые военные технологии, опасаются в Вашингтоне.

Между тем, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что КНДР поставляет России боеприпасы уже полтора месяца.