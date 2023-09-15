Ким Чен Ын дает Путину опасные снаряды, этот хлам может взорваться ежесекундно: интервью с Жироховым

По информации украинской военной разведки, Северная Корея поставляет снаряды стране-оккупанту России уже в течение последних полтора месяцев. В частности, речь идет об артиллерийских снарядах и ракетах для "Градов". Но проблема в том, что все это фактически является старым хламом, от которого северокорейский диктатор Ким Чен Ын рад избавиться. Более того, этот хлам может быть еще и опасным для армии оккупанта. Ведь боеприпасы, изготовленные 50-70 лет назад, могут взрываться прямо в стволе артиллерийских установок. Еще одна проблема с этой военной помощью врагу – слишком сложная логистика.

Весной 2024 года российской оккупационной армии может понадобиться 300-400 тысяч новых штыков, следовательно, вторая волна мобилизации в РФ фактически неизбежна, несмотря на то, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается избежать этого. Однако человеческий ресурс в России, к сожалению, до сих пор есть. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– Недавно стало известно о том, что американский миллиардер Илон Маск фактически сорвал операцию по уничтожению Черноморского флота РФ, которую проводили спецслужбы Украины в 2022 году. Пока стало известно об еще одном странном случае – именно во время атаки украинских средств на базы врага в Севастополе 13 сентября связь Starlink вновь исчезла на 50 минут. Вы допускаете, что это была еще одна попытка Маски защитить военную базу России? Если да, насколько опасно для Украины иметь такого союзника?

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– Прежде всего, не совсем понятно, включался ли вообще Starlink на оккупированных территориях. Еще в начале широкомасштабного вторжения были свидетельства того, что на оккупированных территориях материковой Украины и Крыма Starlink вообще не включался. Я помню, русские излагали какие-то собственные свидетельства, что они якобы захватили Starlink, хотели им воспользоваться, но он не работал. Это во-первых.

Во-вторых, Илон Маск убежден, что использование Starlink в военных целях может привести к ядерной войне. Таким образом, он якобы спасает мир. Это такие левацкие идеи – мол, не нужно воевать, нужно договариваться. Судя по некоторым его высказываниям, Маск считает, что если Starlink не будет использоваться в военных целях, скорее закончится война и меньше будут гибнуть люди.

Кроме того, я знаю, с ним проводили беседы и российские дипломаты. Посол РФ в США отдельно говорил с ним за закрытыми дверями. Содержания этого разговора мы не знаем, но можно предположить, что россияне нашли какие-то уязвимые места в своеобразном восприятии мира Маска и активно на это давили. Поэтому возможны разные варианты. И западные СМИ, и сам Маск дают разные объяснения, имеющие право на существование.

– Да, но, как вы знаете, в Сенате США инициировали серьезный разговор с Маском. Его фактически вызвали "на ковер", чтобы тот дал объяснение. Ведь у Пентагона контракт с Space - X , следовательно, владелец Starlink не может просто без ведома Министерства обороны США вмешиваться в определенные процессы.

– Я лично рассматриваю это как один из элементов предвыборной гонки, которая формально еще не началась. Сейчас все конгрессмены используют любую возможность заявить о себе. Кроме того, вопрос в том, что часть аппаратов Starlink закупалась за деньги Пентагона и передавалась Украине, а часть закупалась разными волонтерскими фондами, просто привозилась волонтерами. То есть, она не отпадает под юрисдикцию Пентагона.

Итак, здесь вопрос о том, как использовались те аппараты, на которые есть контракт с Илоном Маском, и как использовались другие, частные. Ведь часть аппаратов Starlink в нашей армии практически приватны. Поэтому американское оборонное ведомство не может влиять на них напрямую.

В этих условиях Илон Маск, думаю, принял самое простое решение – он просто передал контроль над всей сетью Starlink в Украине и вокруг в руки американских военных во избежание любых расследований, которые могут привести, в частности, к расторжению контракта с Пентагоном. А речь идет о миллиардах. Это достаточно большие суммы, которые для частной компании Маска очень важны.

– По данным ГУР, сейчас Россия перебрасывает на фронт в Луганской области 25-ю армию. Это связывают с большими потерями окупантов в живой силе. Что это за армия? Как вы оцениваете ее боеспособность? Как враг может решать проблему нехватки солдат?

– Пока недостатка личного состава у россиян нет. Переброска определенных подразделений свидетельствует о том, что путем активных наступательных действий сокращаются не только наши резервы, но и резервы россиян, вынужденные их перебрасывать по разным участкам фронта.

Пока у них есть резервы. Это кадровая армия, усиленная мобилизованными. Но уже сейчас российские генералы видят, что у них нет резервов весны 2024 года. Именно поэтому они настаивают, чтобы началась вторая волна мобилизации в России. Пока что Путин от этого отбивается, но ситуация на фронте свидетельствует о том, что, скорее всего, такой шаг будет. Все эти затыкания дыр какими-нибудь кадровыми армиями не решают кардинально те задачи, которые стоят перед русской армией.

– Сколько им нужно на весну? 200-300 тысяч?

– Я не могу знать планы российского генштаба, но очевидно, что около 300-400 тысяч. Это подъемная для России цифра, страна большая. Вопрос будет только в качестве этого личного состава. Но то, что они могут найти столько людей, для меня не вопрос.

Говорить о том, что они будут плохо вооружены, тоже не совсем корректно, потому что российские бронетанковые заводы работают в три смены, заводы по производству стрелкового оружия тоже. Количество снарядов, производимых РФ, уже больше, чем производится в Европе. У них, к сожалению, еще есть потенциал, с которым они могут воевать и дальше.

– Как раз насчет снарядов. Как сообщил глава украинской военной разведки генерал Буданов, Северная Корея уже в течение полутора месяцев поставляет в Россию боеприпасы. В частности, это снаряды калибров 122 и 152 миллиметров, ракеты к РСЗО "Град" и танковые снаряды. Итак, ситуация с боеприпасами, наверное, не так уж хороша. Известно ли вам о том, насколько велик потенциал КНДР в контексте военной помощи России? возможно, его хватит всего-навсего на месяц-два?

- Абсолютно нет. Северная Корея не сражается с 1953 года, но с этого периода она накапливает на складах снаряды и все боеприпасы. Боеприпасы северокорейского производства, фото которых я видел, произведены в 1960-70-х годах.

То есть таким образом Северная Корея лишается избыточного имущества, снарядов, срок хранения которых истек. Они передают их россиянам. Причем они передают россиянам снаряды определенных типов – 122, 152-миллиметровые. Они уменьшенного действия, есть большого действия, есть просто осколочно-фугасные. В России необходимо только в некоторых типах снарядов, которые они уже использовали во время боевых действий.

Прежде всего, речь идет о снарядах большого действия, то есть тех, которыми можно поразить цели на большом расстоянии. Этим они пытаются компенсировать недостаток дальнобойного оружия, потому что наша 155-миллиметровая артиллерия стреляет дальше, чем российская. Поэтому в первую очередь они используют именно эти снаряды повышенной дальности, и они быстро заканчиваются.

По танковым снарядам от Северной Кореи – я лично не видел ни фото, ни видео. Было видео с использованием россиян северокорейских снарядов в "Град", но они также находились не в лучшем состоянии. Они были ржавые, 1950-х годов производства.

Я не знаю, насколько это повысит боеспособность русской армии. Потому что такие снаряды не взрываются из-за одного или даже представляют опасность для собственного экипажа – в любой момент снаряд может взорваться прямо в стволе.

Эта проблема хорошо известна украинской армии, потому что в 2014 году мы начали использовать снаряды 1960-70-х годов. Было очень большое количество случаев, когда взрывались самоходные артиллерийские установки и снаряды прямо в стволе.

Поэтому усиление русской армии за счет Северной Кореи действительно может быть – в КНДР много таких снарядов. Но как это отразится на фронте, тяжело сказать. Не забывайте также о логистике. Ведь из Северной Кореи в Россию есть только два пути поставки: либо транзит, то есть железная дорога, которая и так переполнена военными эшелонами, либо перевозка военно-транспортной авиацией. Но в таком случае эти снаряды будут золотыми.