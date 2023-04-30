Китай хочет 'золотую акцию': Климкин объяснил, что это значит для Украины

Китай не может и не будет навязывать Украине свою позицию в отншении войны. Однако его цель – получить политическую "золотую акцию", то есть стать той стороной, без которой решение какой-либо серьезной мировой проблемы невозможно.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Китай хочет ослабленную Россию, хочет ослабленный Запад, хочет ситуацию, когда без него вопросы вокруг Украины ни Запад, ни Россия разрулить не могут", – объяснил он.

По словам дипломата, политика Китая – это политика балансирования, которая традиционна для этой страны и отвечает ее интересам. В частности, об этом свидетельствует месседж о том, что "победителей в любой войне, не только нашей с Россией, быть не может".

Впрочем, Пекин не намерен влиять на ситуацию на фронте, в частности, на готовящееся контрнаступление ВСУ. Его цель – политическое влияние и его усиление, убежден Климкин.

"Китайцы понимают, что все это время мы готовимся к контрнаступлению. Они прекрасно понимают, что в этом нам помогает Запад. Они понимают, что будет активизация военных действий. Но китайцы забили себе гвоздь, зафиксировали свою позицию. Сейчас у них будет шанс говорить со всеми. После получения военных результатов, какими бы они ни были в перспективе, китайцы очень надеются, что их роль возрастет", – заявил дипломат.

В контексте телефонного разговора глав Украины и Китая он добавил, что "говорить с Китаем не значит соглашаться". "Если мы согласимся на определенные принципы, например, территориальной целостности, это хорошо. Но есть вопросы, по которым у нас разные мнения. Китайцы всегда будут о Китае", – подытожил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Главы государств говорили об усилении сотрудничества и о важности отказа от каких-либо форм поддержки страны-агрессора России.